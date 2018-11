F1 | Horner tiene i piedi per terra | “difficile aspettarsi che Gasly possa lottare subito

sportfair

(Di sabato 3 novembre 2018) Il team principal della Red Bull ha parlato dell’arrivo di, senza caricarlo di troppe aspettative Il prossimo anno cambierà la line-up della Red Bull, al posto di Daniel Ricciardo infatti arriverà Pierre, promosso dalla Toro Rosso. Photo4 / LaPresse Un pilota che piace eccome a Chris, deciso a puntare sul francese come spalla di Max Verstappen: “credo che sarà una bella sfida per Pierre, ma è pronto per questo” le parole del team principal della Red Bull a Motorsport.com. “Ha affrontato lo stesso programma di Max ed adesso correrà con noi perché crediamo che sia uno dei migliori talenti in circolazione ed ha meritato questa opportunità. Ci aspettiamo grandi cose da lui il prossimo anno. Credo che non sarebbe correttosin dall’inizio chetrovarsial livello di Max. Avrà bisogno di tempo per adattarsi al ...