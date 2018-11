huffingtonpost

: Gela, ex operaio rivela: “Seppellivo rifiuti dell’Eni sotto terra” - SkyTG24 : Gela, ex operaio rivela: “Seppellivo rifiuti dell’Eni sotto terra” - HuffPostItalia : Ex operaio di Gela confessa, seppellivo rifiuti Eni sotto terra. Aperta inchiesta - ZWPiemonte : Gela, ex operaio dell'Eni: 'Mi facevano seppellire i rifiuti sotto terra' | La Procura ha aperto un'indagine -

(Di sabato 3 novembre 2018) Il procuratore di, Fernando Asaro, conferma che è stata avviata un'indagine dopo la testimonianza di Emanuele Pistritto, 70 anni, che ieri davanti alle telecamere del programma "Nemo", su Rai2, ha rivelato clamorosi episodi di inquinamento del suolo e delsuolo conindustriali provenienti dal petrolchimico dell'Eni.Pistritto, proprietario e conduttore di pale meccaniche, ora in pensione, per molti anni è stato titolare di appalti nel settore del movimentoe di materie prime nello stabilimento. Gli scarti della lavorazione della chimica e della raffineria sarebbero stati sotti in grandi vasche di oltre 500 metri quadrati e della profondità di 15 metri, a est del petrolchimico. Dentro vi sarebbe stato scaricato di tutto: "Dall'amianto agli anelli di ceramica dei reattori - si autoaccusa il testimone - che mi facevano frantumare con i ...