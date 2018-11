Eutanasia | un diritto di scelta

agoravox

: RT @giu33liana: La vita è un diritto personalissimo, indisponibile a Stati e Chiese. La libera e consapevole scelta di una morte dignitosa… - giu33liana : RT @giu33liana: La vita è un diritto personalissimo, indisponibile a Stati e Chiese. La libera e consapevole scelta di una morte dignitosa… - mariandres2014 : RT @giu33liana: La vita è un diritto personalissimo, indisponibile a Stati e Chiese. La libera e consapevole scelta di una morte dignitosa… - giu33liana : La vita è un diritto personalissimo, indisponibile a Stati e Chiese. La libera e consapevole scelta di una morte d… -

(Di sabato 3 novembre 2018) Quella miserere necessaria, ovvero l'aver pietà ed aver compassione, non potrà essere attuata se non con molte difficolta' solo da quella scienza che ha deciso in tale senso. Porre fine ad un agonia ...