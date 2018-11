Erdogan conferma incontro con Trump a Parigi

Khashoggi - "Trovate parti del corpo" : Procura non conferma/ Ultime notizie - Erdogan : "Riad trovi responsabili" : Jamal Khashoggi , reporter ucciso: i nuovi dettagli sulle modalità della morte, video. "Consigliere MBS guidò l'omicidio via Skype", accusa Erdogan "delitto pianificato da giorni a Riad"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 18:16:00 GMT)

Khashoggi - Erdogan attacca : «Feroce delitto politico» Non confermato ritrovamento dei resti I punti chiave|Foto : Il discorso del presidente turco al gruppo parlamentare del suo partito ad Ankara sull’omicidio del reporter: «Ucciso in modo selvaggio» nel consolato dell’Arabia Saudita e non «per caso»