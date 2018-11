Equal Pay Day | donne e lavoro | perché la parità è ancora lontana

vanityfair

(Di sabato 3 novembre 2018) Gender Pay Gap in EuropaGender Pay Gap in EuropaGender Pay Gap in EuropaGli effetti del divario retributivo di genere sull’arco di vitaSistemi di retribuzionePensate a lavorare gratis per i prossimi due mesi, ma solo se siete. È quello che succede in un mondo in cui le differenze salariali tra maschi e femmine sononette, nonostante tutte le battaglie vinte fino a oggi. Per l’Pay Day, che si celebra il 3 novembre, Badenoch & Clark, in collaborazione con JobPricing, ha commissionato un’analisi sulla retribuzione degli executive manager delle società quotate e le differenze di genere. La ricerca evidenzia come se nel mercato dei dirigenti il differenziale retributivo fra uomini eè in media di poco inferiore al 10%, per le società quotate il gap schizza fino a superare il 70% per i profili executive. Una donna in posizione executive in una società ...