Eni | sempre rispettate a Gela norme su smaltimento rifiuti

Eni : società - a Gela sempre rispettate normative vigenti : Roma, 3 nov. (AdnKronos) - "Tutte le società del gruppo, che hanno operato nel sito di Gela, hanno sempre rispettato le normative vigenti in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti industriali". Così in una nota l'Eni in relazione ai fatti descritti dal programma televisivo Nemo, andato in ond

Eni - Gabanelli : “Così i governi hanno creato una legge contro la corruzione internazionale. Per poi aggirarla sempre” : Sembra un film: c’è la corruzione internazionale, i faccendieri, una multinazionale, il dittatore di un Paese stremato che intasca la tangente, il depistaggio. Invece è la cruda documentazione di quel che avviene oggi: la sistematica perpetuazione di un modus operandi che avrebbe dovuto essere sconfitto 20 anni fa. Il 17 Dicembre del 1997, a Parigi, viene approvata la Convenzione Ocse che impone a tutti gli Stati aderenti di considerare reato ...

TerrEni secchi e sempre più fragili : così aumenta il rischio idrogeologico : A settembre in Italia il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica. Dall'inizio dell'anno si contano perdite...

TrEnitalia corre sempre più veloce verso la digitalizzazione e apre a Amazon Pay : Prosegue il percorso di efficientamento e digitalizzazione di tutti i processi che vede impegnato l'intero Gruppo FS Italiane a vantaggio di persone e imprese. Trenitalia, infatti, apre ad Amazon Pay ...

ROBERTO VIERI E CHRISTIANE RIVAUX - GEniTORI DI BOBO / "Mi hanno sempre sostenuto" (Verissimo) : ROBERTO VIERI e CHRISTIANE RIVAUX chi sono i GENITORI del calciatore BOBO VIERI: dall'infanzia in Australia fino al trasferimento in Italia per realizzare il grande sogno.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 08:08:00 GMT)

DEnise Pipitone compie 18 anni - i gEnitori : "Rimarremo sempre in attesa del tuo ritorno" : La lettera su Facebook di Piera Maggio e del marito Piero Pulizzi per la figlia, scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del...

MotoGP - GP Australia 2018 - Valentino Rossi : “Sono sempre molto felice di vEnire qui - faremo del nostro meglio” : Quello che si avvicina al GP d’Australia di Phillip Island è un Valentino Rossi positivo. Il nove volte Campione del Mondo, parlando con la stampa alla vigilia dell’appuntamento numero 17 del calendario iridato di quest’anno, ha rimarcato a più riprese i bei ricordi che gli ha lasciato questo circuito, non ultimo il primo titolo mondiale in quel 2001 che fu l’ultimo anno della Classe 500 prima di trasformarsi ...

GIANNI BONCOMPAGNI/ Il ricordo di Mara VEnier e degli amici di sempre (DomEnica In) : GIANNI BONCOMPAGNI ospite "virtuale" di Domenica In. A un anno dalla scomparsa del fautore del varietà, Mara Venier lo ricorda con gli amici di sempre.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:33:00 GMT)

Audi e-tron - l elettrica sempre più sostEnibile" : ... costituisce l'incipit di una strategia che porterà alla certificazione di quanti più componenti e processi produttivi possibile in tutti gli stabilimenti Audi del mondo'. Già da cinque anni Audi è ...

L’Uragano Leslie sempre più vicino alla PEnisola iberica : allarme in Portogallo e Spagna - “landfall” nelle prossime ore : 1/4 ...

GEnitori sempre connessi - figli sempre più isolati : I Genitori sono sempre più connessi e tendono ad isolare i figli, che si ritrovano da soli e ignorati da mamma e papà a causa dei social. Lo svela una ricerca tutta italiana, realizzata dall‘Associazione Nazionale Di.Te., che si occupa di dipendenze tecnologiche, cyberbullismo e gioco d’azzardo. Lo studio ha preso in esame 2mila adolescenti con un’età fra i 14 e i 20 anni e adulti fra i 28 e i 55 anni. Gli esperti hanno ...

ViEni da Me - il programma di Caterina Balivo sempre più identico allo show di Ellen De Generes. Ma i diritti vengono pagati? Abbiamo chiesto alla Rai - ecco com’è andata : C’è un nuovo spazio a Vieni da me e si chiama il tè delle principesse. Abbiamo due gemelline come inviate speciali e in quanto principesse possono andare dove vogliono in tutto il mondo e fare le domande che vogliono a personaggi famosi”, così Caterina Balivo annuncia l’ingresso in studio delle piccole Camilla e Corinne. A Vieni da me viene trasmessa la prima intervista delle baby principesse ad Albano Carrisi. Indirizzate ...

GEnitori troppo connessi : mamma e papà sempre sui social - figli isolati : Ipnotizzati davanti ai social network, che scorrono di continuo con lo smartphone. isolati dal contesto, tanto da rispondere a monosillabi a chiunque provi ad attirare la loro attenzione. Sono gli...