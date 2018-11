Emmanuel Macron | la bomba di Wolfgang Munchau | ' Il presidente ha un esaurimento nervoso

Emmanuel Macron - il retroscena che umilia il francesino : 'Il tuo ca*** è a mezz'asta' - chi lo ha massacrato : Valls e Macron avevano avuto uno 'scontro al testosterone' quando Valls era premier e si sentì dire da Macron, all'epoca ministro dell'Economia: 'La crescita economica è a mezz'asta'. Durissima la ...

Tim Cook incontrerà in Francia Emmanuel Macron il 23 ottobre - : I due si sono già incontrati lo scorso anno e avevano parlato per tre quarti d'ora di vari argomenti relativi a istruzione, economia, tasse in Europa. Lo scorso anno in Francia l'amministratore ...

Claviere - Matteo Salvini e lo schiaffo a Emmanuel Macron : 'L'Italia ha rialzato la testa' : Braccio di ferro continuo tra Italia e Francia dopo i casi di sconfinamento dei gendarmi transalpini, pizzicati a lasciare immigrati sul nostro territorio. Matteo Salvini , sabato, ha deciso di ...

Emmanuel Macron - la pazzesca voce su Brigitte : 'Tremano i muri dell'Eliseo - lei se n'è andata' : Non c'entra solo la politica, ma ance il gossip impazzito sulla presunta omosessualità del presidente e leader di En Marche , rinfocolate dallo scandalo Benalla , la guardia del corpo del presidente ...

Matteo Salvini - Emmanuel Macron non la prende bene. Piovono insulti : 'Lui e La Pen in Europa hanno fatto zero' : 'Salvini e Lepen? In Europa hanno fatto zero'. Non hanno preso bene all' Eliseo le battute di Matteo Salvini su Emmanuel Macron . Cristophe Castaner , fedelissimo del presidente francese e leader di ...

Emmanuel Macron invita all'Eliseo Roberto Saviano : il piano osceno contro Matteo Salvini : ... esternando all'amico francese la sua preoccupazione per la questione dei migranti , per la criminalizzazione delle organizzazioni non governative e per la mancanza di una politica condivisa di ...

Emmanuel Macron sulla tomba di De Gaulle : Charles - in cosa ho sbagliato? : L'anniversario non poteva arrivare in un momento più delicato, proprio quando il presidente Emmanuel Macron si ritrova da solo a gestire l'ennesima crisi di Governo. I 60 anni della Costituzione francese che hanno dato il via all'era della Quinta Repubblica con il ritorno sulla scena politica di Charles De Gaulle risuonano quasi come un monito per il successore del generale. Macron, che oggi si è recato sulla tomba di De Gaulle ...

Il sondaggista : 'Perché Emmanuel Macron farà la stessa fine di Matteo Renzi' : Matteo Renzi parlava di rottamazione, mentre Emmanuel Macron di 'nuovo mondo'. Oltre alle visioni iniziali, i due potrebbero condividere anche la stessa sorte. Jerôme Fourquet , direttore del dipartimento Opinion di Ifop , Istituto francese di sondaggi di opinioni, ...

La solitudine di Emmanuel Macron : Sulla scena internazionale il presidente francese ha a disposizione solo le parole e in Europa non può appoggiarsi a nessuno degli altri leader dell’Unione. Leggi

Emmanuel Macron se ne sbatte della Ue : taglio fiscale grazie al deficit al 2 - 8%. Di Maio : 'Facciamo come lui' : Ovvero, appena sotto la soglia 'obbligatoria' del 3% indicata dalla Ue per i bilanci degli stati membri e molto sopra l' 1,6% sul quale pare essersi incaponito il nostro ministro dell'Economia ...

Donald Trump - l'amico inaffidabile di Emmanuel Macron : In quest'occasione torna a ripresentarsi la domanda a cui il mondo intero cerca di rispondere da quasi due anni: come parlare con Trump? Macron, dopo la sua elezione nel 2017, ha cercato di stringere ...

Donald Trump - l’amico inaffidabile di Emmanuel Macron : La presunta amicizia tra Francia e Stati Uniti ha già mostrato tutti i suoi limiti. Come si comporteranno oggi i due leader al vertice delle Nazioni Unite? Leggi

Emmanuel Macron a un disoccupato : "Mi basta attraversare la strada e un lavoro te lo trovo" : Nuova battuta controversa del presidente francese Emmanuel Macron, colta in diretta dalle telecamere e nuova bufera di discussioni in Francia. Il presidente era ieri pomeriggio attorniato da decine di persone in visita all'Eliseo, eccezionalmente aperto per la giornata del patrimoni, quando è stato interpellato da un giovane agricoltore disoccupato: "ho 25 anni - ha detto a Macron - continuo a mandare curriculum e lettere di motivazione, ...

Emmanuel Macron vuole arabizzare la Francia per sconfiggere l'Isis : un suicidio in salsa islamica : Soltanto due anni fa, quando era ancora iscritto ai Républicains, Bruno Le Maire, attuale ministro dell'Economia francese, non si faceva troppi scrupoli a dire che l'insegnamento della lingua araba fin dalle elementari, proposto dall'allora titolare dell'Istruzione Najat Vallaud-Belkacem, portava dritto ...