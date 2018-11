Emma riceve sui social i complimenti da Fedez per il nuovo singolo | ' Bellissima canzone'

Uomini e Donne Puntata di Oggi 08 ottobre 2018 : GEmma riceve l’anello da Rocco! : Colpo di scena a Uomini e Donne Over. Rocco per farsi perdonare, regala un anello a Gemma Galgani. I presenti in studio però la riportano alla realtà, il cavaliere non intende sposarla. Sul più bello ritorna Marco Cappagli e tutto viene messo in discussione! Uomini e Donne Over: Rocco regala un anello a Gemma! Maria De Filippi inizia la Puntata Uomini e Donne Over mandando in onda alcuni spezzoni che riguardano il reality show “Temptation ...