Emanuela Orlandi | da un dente l' età dei resti della Nunziatura

Ossa in Nunziatura - Pietro Orlandi : “Quando il Vaticano trattava sulla sorte di mia sorella Emanuela” : Mentre si esaminano i resti ritrovati sotto nel seminterrato di Villa Giorgina, sede della Nunziatura Apostolica, Pietro Orlandi parla della 'trattativa' tra Vaticano e magistrati andata in scena nel 2012. Secondo il fratello di Emanuela, l'allora procuratore Capaldo avrebbe trattato con due monsignori: documenti sulla Orlandi in cambio di "un'inchiesta morbida" sull'apertura della tomba di Renatino De Pedis, il boss sepolto in ...

Emanuela Orlandi e le ossa in Nunziatura - indizi da un molare : Potrebbe arrivare da un molare la svolta nelle indagini sulle ossa umane trovate in Nunziatura Apostolica a Roma. E si potrebbe finire in un nuovo vicolo cieco sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella ...

Emanuela Orlandi - parla il fratello Pietro : 'Ho sempre sperato fosse viva - la Santa Sede ha responsabilità di quanto accaduto' : Il ritrovamento di alcune ossa di donna nel palazzo apolistico villa Giorgina ha riportato agli onori della cronaca il caso di Emanuela Orlandi. In attesa di conoscere gli esami del DNA Andrea Purgatori intervista il fratello di Emanuela e Laura Sgrò, legale della famiglia 2 novembre 2018 Diventa fan di ...

Emanuela Orlandi - indizi da un molare : Potrebbe arrivare da un molare la svolta nelle indagini sulle ossa umane trovate in Nunziatura Apostolica a Roma. E si potrebbe finire in un nuovo vicolo cieco sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Subito si era avanzata l'ipotesi che ci potesse essere una relazione tra i resti e le due ragazze scomparse nella capitale nel 1983 a poco più di un mese di distanza. Ma un dettaglio che filtra in queste ore sembra indirizzare le indagini ...

Emanuela Orlandi e le ossa nella Nunziatura/ Ultime notizie : nel mirino le carte sui lavori - ma la Procura... - IlSussidiario.net : Emanuela Orlandi e le ossa nella Nunziatura: nel mirino le carte sui lavori, ma la Procura chiede basso profilo. Le Ultime notizie

Caso Orlandi - il fratello Pietro : “Trattativa col Vaticano per la verità su Emanuela. Poi il silenzio” : “Il 2012 fu segnato da un fatto rilevante. In quel periodo si parlava dell’apertura della tomba di De Pedis a Sant’Apollinare e l’allora Procuratore della Repubblica, Capaldo, dopo essere stato contattato dal Vaticano, si recò ad incontrare un autorevole prelato per una sorta di trattativa sul Caso Orlandi“. Il fratello di Emanuela, Pietro, parla al Messaggero a pochi giorni dal ritrovamento di alcune ossa nella Nunziatura di ...

Emanuela Orlandi e le ossa in Vaticano. Spunta una terza donna scomparsa : C'è la pista che porta a Emanuela Orlandi , quella che arriva a Mirella Gregori e infine quella della moglie del custode sparita a metà degli anni '60. Ma sulle ossa ritrovate lunedì scorso sotto il ...

Emanuela Orlandi - ossa ritrovate compatibili con un'adolescente. E spunta una pista alternativa : Mentre si attendono gli esami del Dna, c'è un'altra ipotesi al vaglio: i resti potrebbero appartenere al cadavere della moglie del custode scomparsa in circostanze finora mai chiarite negli anni Sessanta.Continua a leggere

Emanuela Orlandi - ancora indizi per una tragica vicenda ancora irrisolta : Il caso Emanuela Orlandi ancora una volta, forse, non potrà dirsi chiuso. Sono state trovate delle ossa, che sembrano poter essere appartenenti a corpi di genere femminile e di un’epoca compatibile con la data di sparizione di Emanuela Orlandi, ma anche di un’altra ragazza, Mirella Gregori. Entrambe scomparvero nel 1983 nella Capitale e delle quali, si persero le tracce. Durante alcuni lavori che si stanno compiendo ...

Emanuela Orlandi - da lunedì analisi sulle ossa. Tutte le ipotesi in campo : Sono deteriorati i resti ritrovati sotto un pavimento nella casa del custode della Nunziatura Apostolica a Roma che, in questi giorni, hanno fatto riaccendere le luci sul caso di Emanuela Orlandi . ...

Lo strazio della mamma di Emanuela Orlandi : “Vorrei solo un corpo su cui piangere” : La mamma di Emanuela Orlandi dopo il rinvenimento di ossa nella Nunziatura apostolica: "Ormai è troppo tardi, dovevano cercarla dall'inizio". Tra una decina di giorni i risultati degli esami sui resti, tra cui il test del Dna.Continua a leggere

Emanuela Orlandi - storia di segreti e depistaggi. Le ipotesi degli inquirenti : «Viva apprensione ha destato in Vaticano la scomparsa di una ragazza di 15 anni, Emanuela Orlandi , figlia di un messo della Prefettura pontificia, della quale non si hanno più notizie da due giorni». ...

Emanuela Orlandi - spiragli di luce : Il mistero è destinato a restare tale ancora per qualche giorno, e il fantasma di due casi inquietanti che accompagna la cronaca italiana da decenni continuerà ad aleggiare, ma stavolta nella stessa segnalazione partita dalla Gendarmeria vaticana alle autorità italiane che si sono occupate della sparizione di Emanuela ...

Ossa Nunziatura - la mamma di Emanuela Orlandi : vorrei un corpo su cui piangere : "Ho pensato al fatto che c'è gente che ha fatto una cosa bruttissima a tutti noi. Emanuela da quel giorno non la abbiamo più vista. In questi anni siamo stati sostenuti da una grande fede. Spero che ...