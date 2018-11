Effetto maltempo | camere vuote e l' Acquario perde visitatori

Maltempo - da Ostia ad Albissola torna l’Effetto neve per la schiuma provocata dalle furiose mareggiate notturne [VIDEO] : torna l’effetto neve per le furiose mareggiate che nella notte stanno colpendo molte zone d’Italia: le mareggiate con onde altissime e molto violente sollecitano la decomposizione delle microalghe e determinano la formazione di questa schiuma che imbianca molte zone costiere. E’ un fenomeno del tutto naturale che non deve destare allarmismi e da sempre si verifica in molte aree del Pianeta, tra cui l’Italia. Ecco le ...