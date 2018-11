Ecco un dispositivo a energia pulita per estrarre acqua potabile dall’aria

wired

(Di sabato 3 novembre 2018) (foto: Skysource/Skywater Alliance) L’obiettivo era chiaro: per aggiudicarsi gli 1,5 milioni di dollari messi in palio nel 2016 dal Water Abundance Xprize bisognava creare unin grado didall’atmosfera almeno 2mila litri dial giorno (il fabbisogno giornaliero di un centinaio di persone) utilizzando. E la spesa per ogni litri dinon doveva superare i 2 centesimi. Ci sono voluti due anni, ma il vincitore c’è: il container targato Skysource/Skywater Alliance può fare tutto questo, arricchendo oltretutto il terreno di carbonio. EmergenzaNel 2016 il Tata Group e l’Australian Aid hanno lanciato una sfida al mondo: proporre progetti che aiutassero a fronteggiare la scarsità d’, un problema che al giorno d’oggi riguarda 800 milioni di persone nel mondo. Troppo costosa la ...