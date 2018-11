E ora Potere al Popolo se la prende con la Ferragni | Non fa la chemio | svuota

Rifondazione lascia Potere al Popolo : 'ora un'alternativa popolare e di sinistra' : La notizia dell'abbandono del percorso di Potere al Popolo da parte degli esponenti di Rifondazione Comunista era nell'aria da diverse settimane, ma ora è stata anche ufficializzata da parte del Comitato Politico Nazionale del PRC, riunitosi a Roma questi 27 e 28 ottobre. Dopo mesi di attriti, vi erano state prima le polemiche relative allo Statuto di PaP [VIDEO], poi anche una risoluzione della Direzione Nazionale del PRC del 13 ottobre che ...

Crozza a Beppe Grillo : “Io sto con te - ma avverti quando fai satira e quando il politico. Perché ora fai parte del potere” : Maurizio Crozza nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, ha commentato il discorso di Beppe Grillo al Circo Massimo: “Grillo è un comico dell’assurdo solo che poi da comico non si è inventato una compagnia di cabaret che fa tournée nei teatri, no, si è inventato i 5 Stelle una compagnia di cabaret che va in tournée a Palazzo Chigi”. Video Nove L'articolo Crozza a Beppe Grillo: ...

Tramvia. Miriam Amato - Potere al Popolo - : "Giorgetti si lusinga mentre i disagi di questi anni vengono del tutto ignorati" : Nonostante la cronaca quotidiana riporta puntualmente di incidenti, traffico con tramvia e auto bloccate, denunce di chi si sente murata in casa, il rumore che crea un forte inquinamento acustico, ...

Sondaggi Ixè per Huffpost. Il potere non logora - M5S e Lega si rafforzano : alleanza oltre il 60% : Gli ultimi dati dell'Istituto Ixè confermano le tendenze delineate nelle settimane scorse. Pare terminato il travaso osmotico di consensi tra le due forze dell'alleanza giallo-verde. Il processo di "ibridazione" coesiva degli elettorati di Lega e Movimento 5 Stelle, evidenziato dalle nostre precedenti analisi, sembrerebbe stabilizzato. Ora si mantiene costante la forbice tra i due partiti, in forza di un loro rafforzamento parallelo, che ...

Di Maio torna all'attacco : "Riprendiamoci il potere che ora hanno i tecnici" : Luigi Di Maio non accenna a fare passi indietro sulla manovra. Il vicepremier di fatto non molla la presa sulla manovra al 2,4 per cento del Pil. "Questo è un governo compatto, da quel 2,4% non si torna indietro. Il nostro obiettivo non è far saltare i conti, per noi si possono tenere diritti e conti in regola nella stessa manovra. Sono loro che hanno opposto i conti ai diritti", ha affermato ai microfoni di Rtl 102.5. Poi il ministro ha ...

Mario Ciancio - il suo potere c’è ed è dappertutto. ora restituisca a Catania quel che le ha tolto : Credo che corresse l’anno 1997. Ero a Catania perché dovevo scrivere un reportage per un giornale e organizzare una puntata di una serie per Telemontecarlo. “Dentro il delitto”, si chiamava la trasmissione. E quella puntata sarebbe stata dedicata all’assassinio mafioso di Giuseppe Fava. Composi da telefono fisso il numero del quotidiano La Sicilia e chiesi di lui. Mi rispose subito, inaspettatamente. Come tutti gli “ex” del mensile I Siciliani ...