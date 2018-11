E nella manovra spunta la legge salvapoltronifici | graziati i carrozzoni

Pensioni d'oro - nella manovra non c'è il taglio. Di Maio : arriverà : Il tanto sbandierato taglio alle Pensioni d'oro per ora nella manovra non c'è. Quella che doveva essere una delle misure simbolo del Movimento 5 stelle non è entrata nel provvedimento firmato dal capo ...

Poco spazio per la cultura nella manovra. Ministro Bonisoli - pretenda di più : Cosa è previsto nella Finanziaria per il patrimonio culturale? I dati certi disponibili sono ancora pochi e ovviamente bisognerà attendere il percorso parlamentare, sperando che qualche emendamento accresca il 'bottino' alquanto misero al momento portato a casa dal Ministro Alberto Bonisoli, molto bendisposto e volenteroso, ma forse politicamente un po' debole.Mesi fa aveva annunciato ben 6.000 nuove assunzioni (poi ridotte a ...

Tasse - nella manovra non c'è più il blocco per Comuni e Regioni : possono aumentare le addizionali : Il terrore che le richieste dei sindaci potessero essere ascoltate dal governo circolava ormai da giorni. La conferma è arrivata con gli ultimi dettagli emersi dalla Manovra: gli enti locali non ...

Pensioni - la riforma è più lontana : la Quota 100 nella manovra non c'è : nella legge di bilancio presentata al Parlamento non c'è né Quota 100 né Quota 41 né il taglio alle Pensioni d'oro ma...

nella manovra arrivano gli aumenti sulle sigarette : I fumatori erano stati avvisati. Adesso c'è la conferma definitiva: stanno, infatti, arrivando aumenti a pioggia sulle aliquote delle accise che già gravano su tutti i tabacchi lavorati. L'ultima versione della legge di Bilancio ha confermato i rincari che erano stati previsti Nella bozza precedente. Stando alla relazione tecnica, che accompagna la manovra economica e che la Stampa ha reso pubblica, "l'incremento della fiscalità potrebbe essere ...

Tria ha nascosto nella manovra quattro miliardi di euro : Giovanni Tria ha nascosto fra le righe della manovra per il 2019 quattro miliardi di euro. Capita ai politici - e la cosa spesso li fa imbestialire - di non afferrare le tecnicalità della spesa pubblica. Di qui le tensioni ricorrenti verso gli austeri custodi dei conti di via XX settembre, soprattutto nei mesi difficili della legge di bilancio. Di ...

Tria ha nascosto nella manovra quattro miliardi di euro : Non si tratta di soldi a disposizione per essere spesi, ma senza dubbio si tratta di una novità che attenua l'immagine di una manovra unanimemente giudicata come azzardata Il caso Giovanni Tria ha ...

Manovra - nella nuova bozza una flat tax al 15% sulle ripetizioni : L'accordo raggiunto in una nuova riunione a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria . Intanto circola una nuova bozza. Nell'impianto ...

Manovra - per Bussetti la priorità nella ricerca è ottimizzare l'esistente : ottimizzare il sistema della ricerca con le risorse gi disponibili e solo in seguito pensare a nuovi finanziamenti nella legge di Bilancio. Lo ha detto oggi all'ANSA il ministro per l'Istruzione, l'...

Quanto siamo nella me**a ora che l Europa ha bocciato la Manovra? : Per capire meglio cosa ci aspetta, abbiamo chiesto qualche chiarimento a Francesco Saraceno , macroeconomista dell' OFCE di Parigi e autore di La scienza Inutile. Tutto ciò che non abbiamo voluto ...

Il taglio delle accise sulla benzina promesso da Salvini è scomparso : nessuna traccia nella manovra : Il taglio delle accise sulla benzina promesso da Matteo Salvini e dalla Lega non ci sarà, almeno per quest'anno, stando a quanto riportato dalla bozza della legge di bilancio. Sterilizzati gli aumenti delle accise sui carburanti per il 2019, non si fa invece riferimento al taglio promesso prima da Salvini e poi dal sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci.Continua a leggere

Cosa c’è nella bozza della manovra bocciata dalla Commissione Ue : nella bozza della manovra 2019, circolata ieri, datata 23 ottobre, aumentano le tasse sui giochi (l'incremento è dello 0,50 dal primo gennaio 2019) e le tasse sulle sigarette: sigari, sigarette e tabacco trinciato costeranno di più. Confermati gli stanziamenti per il reddito di cittadinanza e per la riforma della legge Fornero.Continua a leggere

Commissione boccia la manovra. E' la prima volta nella storia Ue. Ora 21 giorni per una nuova bozza : Il vicepresidente Dombrovskis spiega che Roma viola coscientemente gli impegni. Pensioni anticipate e reddito di cittadinanza sono considerate una retromarcia sulla strada della riduzione del debito. ...

Manovra - nella bozza aumentano le tasse sulle sigarette e sui giochi : MILANO - Potrebbero aumentare le tasse sulle sigarette . nella bozza della Manovra, datata 23 ottobre, sono previsti due articoli con 'disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati' e ...