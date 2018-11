È nata Stella | la figlia di Giuliano Sangiorgi e Ilaria La Macchia Gli auguri degli zii

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Maltempo : allerta rossa da stasera e per l'intera giornata di domani : allerta meteo rossa da stasera, 2 novembre, e per l'intera giornata di sabato 3 novembre. Il dipartimento regionale della protezione civile ha aggiornato il bollettino meteo ed emesso un nuovo avviso ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Studenti e associazioni insieme per la giornata diocesana per il creato Coltivare l´alleanza con la terra : Il sindaco: "Impegnarsi a custodire. Necessario un cambio di mentalità come nel caso dell´abbandono di rifiuti" Letture, musica e canti, video e riflessioni, quindi un corteo dall´istituto "Mattarella-...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : Junhwan Cha - è nata una stella! La rinascita di Tuktamysheva - la scelte dubbie di Medvedeva : A star is born. Giocare con il titolo del film di Bradley Cooper che in questo momento sta spopolando nelle sale cinematografiche è forse il modo migliore per analizzare quanto successo nella seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, Skate Canada 2018, quest’anno andata in scena alla Place Bell di Laval, Quèbec. L’astro nascente è senza dubbio il coreano classe 2001 Junhwan Cha (piazzatosi al terzo ...

A Star is Born : è nata una stella ma senza film intorno : È nata una stella, Lady Gaga. Laddove Madonna ha fallito, ovvero al cinema, la Germanotta fa centro. Peccato che attorno a sé manchi il film. A Star is Born, esordio di Bradley Cooper alla regia, si ...

Lady Gaga - scollatura hot per "È nata una stella" : Lady Gaga manda in delirio i fan britannici con un look esplosivo alla première londinese di ' A Star Is Born '. Come riporta il Daily Star , l'attrice e cantante ha calcato il red carpet con un abito ...

Svelato l’inedito di Lady Gaga Is That Alright - ballata struggente per la colonna sonora di È nata una stella (video) : Insieme al film nelle sale, arriverà anche l'album della colonna sonora di È nata una stella, di cui è stato appena Svelato l'inedito di Lady Gaga Is That Alright? La popstar ha condiviso sul suo profilo Instagram un video promozionale del film, un misto di scene in parte inedite da A Star Is Born e di recensioni entusiaste della stampa specializzata: ad accompagnare la clip c'è un brano intenso, una ballata struggente al pianoforte dal ...

Forum - è nata una “stella” : la giudice Melita Cavallo conquista il web. Lei : “Un’udienza non può diventare una gazzara da mercatino” : Nel tribunale televisivo di Forum è nata una nuova “stella”. Si chiama Melita Cavallo ed è la nuova giudice del programma di Canale 5 che in questo inizio di stagione, complici i tiepidi ascolti del competitor La Prova del Cuoco, sta appassionando sempre più telespettatori (lo share cresce di puntata in puntata). Storica presidente del tribunale per i minori di Roma e giudice coraggiosa, la Cavallo ha attirato le attenzioni del pubblico social ...

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse 4^ giornata : lo score di Andreazzoli al Castellani : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse, le previsioni sulla quarta giornata del campionato. Si parte sabato 15 settembre con tre partite, domenica e lunedì il resto del programma(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 14:36:00 GMT)

Nuoto - Coppa del Mondo Doha 2018 : Katinka Hosszu stella della prima giornata di gare : prima giornata di gare a Doha nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Nuoto. La vasca qatariana è stata teatro di scontri interessanti e le stelle presenti non hanno deluso le attese. Katinka Hosszu e il suo essere poliedrica si è evidenziato in questo day-1. La campionessa magiara, reduce da un brillante esordio nel primo round di Kazan (Russia), ha messo in mostra un’ottima condizione anche in Qatar. Impegnata in diverse specialità, ...

Lady Gaga in lacrime dopo le standing ovation per È nata una stella (video) : “Voglio recitare ancora” : dopo la calorosa accoglienza alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso agosto, una Lady Gaga in lacrime ha ringraziato la platea del Toronto International Film Festival per il tributo che ha riservato all'anteprima del film È nata una stella di cui è protagonista nei panni dell'aspirante cantautrice Ally. Ben tre standing ovation hanno portato la popstar a commuoversi sul palco dopo la proiezione, accanto ai co-protagonisti Sam Elliott, ...

Nella nuova video anteprima di È nata una stella c’è anche la storia di Lady Gaga - discriminata perché non abbastanza bella : Dopo la calorosa accoglienza per l'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia alla presenza dei protagonisti, una nuova video anteprima di È nata una stella regala al pubblico uno sguardo più approfondito sulla storia d'amore e di passione per l'arte interpretata da Lady Gaga e Bradley Cooper, che del film è anche regista al debutto dietro la macchina da presa. La scena, pubblicata in anteprima da Entertainemnt Weekly e People, mostra i ...

Venezia - sul red carpet brilla la stella di natalie Portman : Natalie Portman illumina il red carpet di Venezia. L'attrice è la protagonista del film di Brady Corbet 'Vox Lux', nel ruolo di Celeste, una superstar pop. Nel cast anche Stacy...