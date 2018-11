Due persone sono morte nella caduta di un piccolo aereo a Caorle | in provincia di Venezia

Caorle - piccolo aereo precipita con Due persone a bordo : morti pilota e passeggero : Un piccolo aereo su cui viaggiavano due persone, rimaste uccise, si è schiantato a terra all'avio superficie di Caorle, Venezia,, in località Brian. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i ...

In Due tragici incidenti stradali in Calabria perdono la vita tre persone : Nella giornata di oggi 2 novembre in Calabria si è verificato l'ennesimo incidente stradale mortale [VIDEO]. A perdere la vita sono stati infatti due fidanzati che stavano viaggiando a bordo di uno scooter. Le cause del sinistro potrebbero essere attribuite ad una strada dissestata su cui stavano transitando. Intanto gli inquirenti stanno indagando per ricostruire al meglio l'esatta dinamica di quanto è accaduto. Un altro Incidente stradale ...

Aggressione con coltello in sede Sony a Londra - ferite Due persone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Londra : uomo con machete ferisce Due persone nella sede della Sony : L'aggressore è stato tempestivamente arrestato e al momento non sono note le ragioni del suo gesto: l'episodio non viene trattato come un atto terroristico.Continua a leggere

Val d'Aosta - albero cade su un'auto Due persone muoiono schiacciate : Due persone sono morte oggi a Lillianes, Aosta, nella valle di Gressoney, a seguito della caduta di un albero sull'auto in cui viaggiavano. Nella zona, in bassa Valle d'Aosta, sono stati numerosi gli ...

Val d'Aosta - albero si abbatte su un'auto in transito : Due persone morte schiacciate : Due persone sono morte oggi a Lillianes (Aosta) nella valle di Gressoney, a seguito della caduta di un albero sull'auto in cui viaggiavano. Nella zona, in bassa Valle d'Aosta, sono stati...

Due persone sono morte a Lillianes - in Valle d’Aosta - schiacciate da una pianta caduta sulla loro auto : Due persone sono morte a Lillianes, in Valle d’Aosta, schiacciate da una pianta caduta sulla loro auto a causa del cattivo tempo. L’incidente è accaduto giovedì mattina sulla strada regionale 44, nella Valle di Gressoney. Al momento non è ancora The post Due persone sono morte a Lillianes, in Valle d’Aosta, schiacciate da una pianta caduta sulla loro auto appeared first on Il Post.

Caso Orlandi - le ossa sono di Due persone - una è una donna : Il giallo della Nunziatura ra Apostolica. Si potrebbe intitolare così la vicenda nata dal ritrovamento di uno scheletro e, ad una certa distanza, di alcuni frammenti ossei sotto il pavimento di un piccolo edificio di pertinenza di Villa Giorgina, sede della rappresentanza diplomatica del Vaticano presso l’Italia, in via Po, al centro della Capitale...

Caso Orlandi - ritrovati i resti di Due persone : lo scheletro è di una donna : Venerdì 26 ottobre, sotto il pavimento della Nunziatura Apostolica a Roma , sono stati trovati i resti di due persone diverse . Uno scheletro, che dalle prime ricostruzioni pare appartenga a una donna ...

Ossa ritrovate a Roma forse di Due personeI primi esami : "Lo scheletro è di una donna" : Potrebbero appartenere a due persone differenti le Ossaritrovate in un edificio adiacente al Palazzo della Nunziaturavaticana. Un primo esame delle Ossa trovate su cui si sta indagando confermerebbe che si tratterebbe di un corpo di donna

Emanuela Orlandi - Vaticano choc. Nella Nunziatura ossa di Due persone. «Sono di una donna» : Sarebbero di una donna, secondo un primo esame, alcune delle ossa trovate Nella sede della Nunziatura apostolica di via Po a Roma, su cui si sta indagando. L'evidenza emergerebbe dall'esame...

Emanuela Orlandi - le ossa ritrovate forse sono di Due persone. La famiglia : «Ora vogliamo capire» : Proseguono le indagini sui resti trovati nella sede della Nunziatura apostolica di via Po. La famiglia presenta un'istanza per conoscere le mosse della procura che ipotizza il reato di omicidio. Comparazioni del Dna con quello di Emanuela e di Mirella Gregori

Di Due persone le ossa trovate in Vaticano? La sorella di Emanuela : spero che i resti parlino : La Procura della Capitale procede per omicidio e ha disposto accertamenti sui resti. Il primo pensiero va ad Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Ossa in Vaticano - forse appartengono a Due persone : La Procura della Capitale procede per omicidio e ha disposto accertamenti sui resti. Il primo pensiero va ad Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.