Dopo Portobello tornano anche La Fattoria e La Pupa e il Secchione | in mancanza di idee

Antonella Clerici - paura Dopo Portobello : «Ha rischiato di morire» : Una violentissima ondata di maltempo si è abbattuta sull’Italia nelle ultime 48ore mettendo in ginocchio gran parte delle regioni e provocando 12 vittime. Vittorio Garrone ha raccontato che la sua compagna Antonella Clerici se l’è vista molto brutta e ha rischiato addirittura la vita a causa dell’inesistente manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade.--La conduttrice stava tornando dagli studi milanesi della Rai dopo la prima ...

Dopo il flop di Portobello - altri guai per Antonella Clerici : diffida alla Rai per il pappagallo : FUNWEEK.IT - Il debutto di Antonella Clerici al timone di una trasmissione storica come Portobello è stato più deludente del previsto: oltre a fronteggiare il flop , dati auditel alla...

Arisa/ Video - il ritorno in tv Dopo una breve assenza : ecco perché (Portobello) : Arisa, la cantante torna in tv a Portobello dopo una breve assenza dal piccolo schermo: l'artista ha preferito di recente puntare sulla voce e sulla sua musica più che sulla televisione.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 09:59:00 GMT)

Antonella Clerici a DM : «Portobello è la mamma di tutte le televisioni. Sono convinta di perdere con Maria. Io ed Elisa Isoardi ci siamo sentite Dopo la polemica» : Antonella Clerici Antonella Clerici è più che mai concentrata. Manca poco al debutto di Portobello (domani, ore 20.35 Rai1), momento tanto atteso quanto delicato. Antonella si confronterà con il programma da cui “tutto deriva” andando ad occupare la non facile collocazione del sabato sera. Per questo non vuole distrazioni e cerca di mettere a tacere ogni polemica. Come quelle sullo stop a Maria De Filippi a Vieni da Me e quella, che ...

Antonella Clerici/ Portobello e l'aneddoto sul pappagallo : "scelto Dopo decine di provini" (Che tempo che fa) : Antonella Clerici, dopo l'addio a La prova del cuoco e il remake di Portobello, ha ammesso di essere "felice e serena". Ecco la risposta a una fan... (Che tempo che fa) (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:39:00 GMT)