Dopo Insigne | Adidas vuole il Napoli ma c' è la penale da pagare a Kappa

Napoli-Empoli - Dopo 8 minuti è già Insigne show : il VIDEO del gol dell’1-0 : Napoli-Empoli, azione superlativa di Koulibaly e Insigne non si fa pregare prima di insaccare punendo gli empolesi Napoli-Empoli, Insigne dopo 8 minuti ha già portato in vantaggio i suoi. La squadra di Mister Ancelotti non vuol perdere contatto dalla Juventus e proprio per questo ha chiesto un approccio sin da subito veemente contro l’Empoli. Così è stato, con Insigne che ha portato subito in vantaggio i suoi con un esterno destro ...

Insigne Dopo Napoli-Sassuolo : 'Con Ancelotti mi diverto di più' : E so di avere la fiducia dell' allenatore e soprattutto dei compagni " ha dichiarato a fine partita ai microfoni di Sky Sport " scendo in campo sempre con l'obiettivo di fare gol, perché solo così ...

Gol Insigne - il numero 24 sfrutta un rimpallo e beffa Sirigu : Torino in svantaggio Dopo 4' [VIDEO] : dopo 4′ minuti il Napoli è già in vantaggio all'”Olimpico” di Torino grazie a un gol di Lorenzo Insigne. I granata di Mazzarri sono stati sfortunati nell’occasione: infatti, è stato un rimpallo a favorire il numero 24 azzurro, che si è ritrovato la palla sui piedi a pochi passi da Sirigu e ha calciato senza pensarci due volte. Per il Torino inizio decisamente in salita. Napoli subito in vantaggiooooo!!! Al 4° ...

Napoli - Ancelotti : 'Insigne è stato il migliore in campo. Malati Dopo Genova? No - solo un raffreddore' : L'allenatore azzurro, soddisfatto, ha commentato il match a Sky Sport: "Abbiamo fatto la partita che volevamo, anche se non a ritmi alti e ad un livello eccezionale: sin da subito abbiamo messo in ...