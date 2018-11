Donna difende pakistano da insulti

Donnarumma sbaglia e i social non perdonano. Gattuso lo difende : "Non è colpa sua" : Mauro Icardi ha deciso il derby con un bel gol di testa: l'errore di Gianluigi Donnarumma in uscita, però, non è passato inosservato con tanti tifosi rossoneri che sui social network hanno inveito contro il giovane portiere 19enne. Il ragazzo di Castellammare di Stabia non è nuovo ad errori in uscita ma questa volta questa sua topica è costata la sconfitta nel derby. Su Twitter sia i fan dell'Inter che soprattutto quelli del Milan si sono ...

Picchia la moglie a Padova : «In Nepal è legale». E la Donna lo difende in aula : «Non sapevo che in Italia la moglie non può essere Picchiata». È quaunto ha detto un cittadino Nepalese di 44 anni davanti al Gup. Lo straniero, lo scorso...

LeBron James difende Serena Williams : “Donna e afroamericana in uno sport ‘bianco’ - lotta per l’equità” : LeBron James è intervenuto a difesa di Serena Williams dopo i fatti degli US Open: la stella NBA ha appoggiato la battaglia per l’equità che la tennista americana combatte nel suo sport La sfuriata di Serena Williams nella finale US Open ha avuto una grande eco in tutta l’America. Nonostante sia passata più di una settimana, la questione tiene ancora banco nei talk show e nelle trasmissioni tv, in quanto dal singolo episodio, ...

Tarquinia I social insorgono a difesa della nostra Miss Chiara Bordi. La Donna di Tolfa che l'ha offesa si difende : 'Il mio profilo è stato ... : Soprattutto contro giovani locali che tentano o hanno tentato di entrare nel mondo dello spettacolo. Sempre riguardo l'atteggiamento usato, riteniamo che quando si pensa, o ancora meglio, si ha ...