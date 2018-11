Djokovic piega Federer dopo una battaglia epica | sarà finale con Khachanov

ATP Shanghai – Djokovic piega Anderson in due set : Nole è in semifinale! : Novak Djokovic stacca il pass per la semifinale dell’ATP di Shanghai : il tennista serbo supera Kevin Anderson in due set Dopo 1 ora e 45 minuti di match, davvero godibile e combattuto, Novak Djokovic è riuscito a staccare il pass per la semifinale dell’ATP di Shanghai . Il tennista serbo, attualmente numero 3 del ranking mondiale maschile, si è imposto in due set su un ottimo Kevin Anderson (n° 8 ATP). Djokovic ha vinto un durissimo primo set al ...

US Open – Djokovic piega in 3 set Nishikori : Nole affronterà Del Potro in finale : Novak Djokovic supera in 3 set Kei Nishikori e vendica la sconfitta delle semifinali 2014: Nole affronterà Del Potro in finale Dopo 2 ore e 22 minuti di gioco, Novak Djokovic stacca il pass per la finale US Open 2018. Il tennista serbo doma Kei Nishikori senza troppi problemi, imponendosi in 3 set con il punteggio di 3-6 / 4-6 / 2-6. Djokovic ha dunque vendicato la sconfitta nella semifinale US Open 2014, l’ultima vittoria negli scontri ...