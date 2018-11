Dijsselbloem? Abbiamo interpretato | parla Pandora tv

Grecia - l’ex presidente dell’Eurogruppo Dijsselbloem : “Abbiamo chiesto troppo a quel popolo in cambio del salvataggio” : “I Paesi della zona euro hanno chiesto troppo al popolo greco in cambio del salvataggio“. Ad ammetterlo, durante un programma della tv olandese, è stato l’ex presidente dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, lo stesso che lo scorso anno è finito al centro delle polemiche per aver sostenuto che i Paesi meridionali dell’Eurozona “spendono tutto in alcol e donne per poi chiedere aiuto”. Il politico olandese ha ...