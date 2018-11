Diablo 3 | Eternal Collection è ora disponibile per Nintendo Switch

Diablo III : Eternal Collection - recensione : Confrontare la prima versione di Diablo 3 con la Eternal Collection uscita su PS4 e Xbox One, è come paragonare giochi separati da almeno un paio di generazioni hardware. Tanto acerbo, incompleto e parzialmente deludente la prima edizione quanto matura, opulenta e soddisfacente la seconda. Blizzard ci ha ormai abituati al costante e generoso supporto dei suoi titoli, continuamente aggiornati con nuovi contenuti e migliorati sotto tutti i punti ...

Nintendo annuncia un nuovo bundle Switch con Diablo 3 : Eternal Collection : C'è letteralmente il diavolo all'interno del nuovo bundle Nintendo Switch dedicato al gioco di Blizzard Diablo III: Eternal Collection , in uscita in tutta Europa il 2 novembre. Nel diabolico pacchetto è inclusa una console Nintendo Switch e la sua base, personalizzate entrambe con artwork dedicati a Diablo III, un codice download del gioco e una custodia a tema. Nel trailer Nintendo Switch Diablo III Limited Edition sono visibili i ...

Diablo 3 Eternal Collection : annunciata la data di lancio per Nintendo Switch : Per la gioia di tutti gli appassionati di Diablo, è stata finalmente annunciata la data di lancio di Diablo 3 Eternal Collection, l'attesa edizione del gioco per Nintendo Switch.Sono aperti i preordini digitali per l'edizione definitiva dell'iconico GDR d'azione, il quale include l'espansione Reaper of Souls, il pacchetto Ascesa del Negromante e altro ancora.Come possiamo vedere di seguito, riportiamo il comunicato ufficiale Blizzard per tutti i ...