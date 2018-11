Di Maio in seconda classe verso la Cina | alla faccia dell' Air Force Renzi

huffingtonpost

(Di sabato 3 novembre 2018) Inla, "degli Air". Luigi Direplica e si immortala sull'aereoil Paesea Grande Muraglia, senza lussi e privilegi."Ciao a tutti sto partendo per la, abbiamo un viaggio importante, il secondo inper firmare e raggiungeree intese importanti per gli accordi per i nostri imprenditori, i nostri agricoltori, i nostri giovani tironti in. Ci sono firme importanti che metteremo e intese che raggiungeremo". Così il ministro del Lavoro eo Sviluppo Economico Luigi di, su Instagram. "Come sempre ci vado incon il biglietto Alitalia,di tutti quelli che comprano gli Air, che spendono soldi in vitalizi, in pensioni d'oro, gli taglieremo tutto, uno ad uno, entro dicembre".