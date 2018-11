Di Maio avvisa la Lega | c' è un contratto e va rispettato | ' Reddito' operativo a inizio

tgcom24.mediaset

: RT @LiveSicilia: 'Se nel governo c'è qualcuno che dubita, è un rischio' - amellaconcetta2 : RT @LiveSicilia: 'Se nel governo c'è qualcuno che dubita, è un rischio' - LiveSicilia : 'Se nel governo c'è qualcuno che dubita, è un rischio' - zazoomnews : Governo Di Maio avvisa la Lega: cè un contratto e va rispettato Reddito di cittadinanza operativo a inizio del 201… -

(Di sabato 3 novembre 2018) "Se vedo un problema non è nelle risorse o nelle norme ma quando qualcuno non crede in quello che stiamo facendo. Se qualche membro del governo non crede in quello che stiamo facendo, allora è un rischio per i cittadini prima di tutto". Così il vicepremier dopo la polemica con Giorgetti