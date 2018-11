Di Maio avverte la Lega | «Esiste un contratto | va rispettato da entrambe le parti»

Di Maio avverte i dissidenti M5s : “Dobbiamo essere compatti - dovete accettare le decisioni” : Il leader del Movimento 5 Stelle pubblica un lungo post sul blog alla vigilia di una fase decisiva, col voto su Genova e sulla legge di bilancio, chiedendo compattezza ai suoi parlamentari: "Oggi nel nostro esercito alcuni stanno dando segni di cedimento e visto che tra di noi siamo in famiglia è bene che queste cose ce le diciamo. Questi cedimenti non ce li possiamo permettere".Continua a leggere

Matteo Salvini avverte Luigi Di Maio : 'Manina? Giochetti pericolosi con l'Europa che ci sta addosso' : Nel momento più difficile per questo governo, tra manine e CdM disertati, tra sospetti e la mannaia dello spread, Matteo Salvini prova a tenere insieme i cocci in un'intervista a La Stampa . 'Insieme ...

Luigi Di Maio avverte : “Questa Europa è finita - noi non arretriamo!” : Anche Luigi Di Maio esce gli artigli contro l’UE e spiega che non ci sarà nessuna retromarcia sulla manovra Nessuna retromarcia sulla manovra. Parola di Luigi Di Maio che rispedisce (metaforicamente) al mittente la lettera Ue. Il commisari Moscovici e Dombrovskis hanno bocciato le scelte di bilancio contenute nel Def, parlando di una “deviazione significativa dal percorso raccomandato dal Consiglio” che per l’Europa è ...

Di Maio : stop a 'privilegi' banche. Ma l'Abi avverte : fate autogol : Roma, 4 ott., askanews, - Botta e risposta sulla manovra tra le banche e il governo. l'Abi, l'associazione dgli istituti tricolore, ha protestato all'indomani dell'annuncio di un taglio sulla ...

Di Maio sfida Tria : «Faccia deficit - punto». E avverte Salvini : «Vado a riprendermi i voti del Nord» : Il leader del Movimento 5 Stelle punta a varare interventi per la semplificazione per riconquistare gli imprenditori

Di Maio avverte sulla manovra : 'Non voteremo condoni' : 'Il Movimento 5 Stelle non è disponibile a votare nessun condono. Se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo, ma se parliamo di condoni non siamo d'accordo'. Il ...

