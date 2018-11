Di Maio ai dissidenti | Rispettate la maggioranza

Dl Sicurezza - bocciati i primi emendamenti dei dissidenti M5s. De Falco a Di Maio : “Siamo formazione politica - non un esercito” : Dopo le tensioni nei gruppi M5s per il via libera al Tap, sul decreto Fiscale e sul decreto Sicurezza, Luigi Di Maio ha lanciato un richiamo all’ordine ai parlamentari pentastellati, rivendicando l’unità e avvertendo i dissidenti: “Siamo sotto attacco, chi si sfila dovrà renderne conto”. Eppure, in casa M5s, i malumori restano, a partire dallo stesso decreto Salvini, con il gruppo composto dai senatori Elena Fattori, ...

Dl Sicurezza - bocciati i primi emendamenti dei dissidenti M5s. De Falco a Di Maio : “Siamo una formazione politica - non un esercito” : Dopo le tensioni nei gruppi M5s per il via libera al Tap, sul decreto Fiscale e sul decreto Sicurezza, Luigi Di Maio ha lanciato un richiamo all’ordine ai parlamentari pentastellati, rivendicando l’unità e avvertendo i dissidenti: “Siamo sotto attacco, chi si sfila dovrà renderne conto”. Eppure, in casa M5s, i malumori restano, a partire dallo stesso decreto Salvini, con il gruppo composto dai senatori Elena Fattori, ...

Di Maio avverte i dissidenti M5s : “Dobbiamo essere compatti - dovete accettare le decisioni” : Il leader del Movimento 5 Stelle pubblica un lungo post sul blog alla vigilia di una fase decisiva, col voto su Genova e sulla legge di bilancio, chiedendo compattezza ai suoi parlamentari: "Oggi nel nostro esercito alcuni stanno dando segni di cedimento e visto che tra di noi siamo in famiglia è bene che queste cose ce le diciamo. Questi cedimenti non ce li possiamo permettere".Continua a leggere