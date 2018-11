Devastante Huawei Mate 10 Pro | inaspettato aggiornamento B157 | le novità

optimaitalia

: Devastante #HuaweiMate10Pro: inaspettato aggiornamento B157, le novità - OptiMagazine : Devastante #HuaweiMate10Pro: inaspettato aggiornamento B157, le novità -

(Di sabato 3 novembre 2018) Come un fulmine l'ottimo10 Pro, che, nonostante la recentissima commercializzazione del successivo20 Pro, non perde un colpo, e riceve a distanza di pochi giorni un altrorelativamente ai modelli no brand Italia, portando il firmware alla versione(il precedente era siglato B156, come vi avevamo raccontato in questo articolo dedicato). La build, contraddistinta dal codice 'BLA-L29 8.0.0.157(C432)', ha un peso di 253MB, tale da permettergli di essere scaricata anche tramite connessione dati (a meno che non siate a corto di GB).L'unica verache sembra caratterizzare il pacchetto sembrerebbe coincidere con l'integrazione della patch di sicurezza di ottobre 2018, che potrete analizzare nel dettaglio atterrando a questa pagina, dove troverete tutte le informazioni ad essa relative grazie alla pubblicazione del bollettino ufficiale. Il ...