Desirèe | il quarto arrestato non parla dell' omicidio al gip ma respinge le accuse per la

Desirée Mariottini - il quarto uomo non risponde al gip. “Arrivato a Foggia 4-5 ore prima della cattura” : Yusif Salia, il ghanese di 32 anni fermato a Foggia il 26 ottobre con l’accusa di aver fatto parte del gruppo responsabile della morte di Desirée Mariottini, la 16enne drogata e uccisa in uno stabile abbandonato a Roma, è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia dal gip di Foggia. Dinanzi al giudice il ghanese si è avvalso della facoltà di non rispondere per le accuse mosse dalla Procura di Roma, ma si è difeso dall’imputazione di ...

Desiree Mariottini uccisa a San Lorenzo - convalidato fermo del quarto uomo - : Il gip di Foggia ha confermato il fermo per il 32enne cittadino ghanese catturato in Puglia e accusato di essere coinvolto nella morte della 16enne a San Lorenzo

Desirée Mariottini - il momento del fermo del quarto uomo in una baraccopoli : “Come ti chiami - quando sei nato?” : Nel video, diffuso dalla Polizia, il momento del fermo di Yusif Salia. “Come ti chiami, quando sei nato, dov’è il tuo telefono?” si sente dire dagli agenti, che in una delle baracche vicino al Cara di Borgo Mezzanone, si stanno accertando dell’identità del quarto uomo ritenuto responsabile dell’omicidio, in concorso con altre tre persone, di Desirèe Mariottini. Gli inquirenti hanno individuato l’uomo seguendo ...

Per l'omicidio di Desirèe preso anche il quarto uomo : si era nascosto a Foggia : Si tratta di un cittadino del Ghana. Con se aveva undici chili di marijuana. L'uomo è stato incastrato dalle intercettazioni. Oggi via agli interrogatori di garanzia -

Desirèe Mariottini - fermato quarto uomo/ Ultime notizie - Meluzzi : "rastrellamento" - polemica con Nuzzi : Omicidio Desirèe Mariottini, fermato quarto uomo. Ultime notizie, Alessandro Meluzzi parla di "rastrellamento", polemica con Gianluigi Nuzzi a quarto Grado(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 00:28:00 GMT)

È stato fermato anche il quarto sospettato per la morte di Desirée : È stato arrestato a Foggia dalla polizia il quarto uomo sospettato di aver partecipato all'omicidio della sedicenne Desirée Mariottini, deceduta a Roma dopo aver subito una violenza sessuale di gruppo. Si tratta di un ghanese di 32 anni, Yusif Salia. L'arresto è avvenuto nell'ex pista del Cara di Borgo Mezzanone a una decina di chilometri da Foggia, dove l'uomo si nascondeva in una baracca. ...

Morte Desirèe - preso quarto uomo : quarto arresto per la Morte di Desirèe Mariottini, la 16enne trovata morta la settimana scorsa in un palazzo abbandonato a Roma, al quartiere San Lorenzo. Si tratterebbe di un 32enne del Ghana, ...

Il video dell'arresto del quarto uomo per l'omicidio di Desirée : Roma,, askanews, - La Polizia di Stato ha catturato un 32enne ghanese ritenuto responsabile, insieme ad altri tre stranieri già arrestati, della morte della giovane Desirée, nel quartiere San Lorenzo, ...

Desirée Mariottini - fermato a Foggia un quarto indagato. Il video diffuso dalla polizia : Si chiama Yusif Salia il cittadino gambiano fermato a Foggia per l’omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne morte la notte del 19 ottobre in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo di Roma. L’uomo è stato fermato grazie alla collaborazione delle squadre mobili di Roma e Foggia e del commissariato San Lorenzo, nel quartiere “ex pista” di Borgo Mezzanone. La zona è quella adiacente al Centro accoglienza richiedenti asilo, ...

Desirée - preso il quarto presunto stupratore : è un ghanese - aveva 10 kg di marijuana : Secondo il presidente della Camera la soluzione per evitare altri drammi come quello di San Lorenzo non sta nelle maniere forti. Domani mattina in piazza l'estrema destra in una manifestazione autorizzata.

DESIRÉE MARIOTTINI : PRESO QUARTO UOMO/ Foggia - pistola giocattolo e 10 kg marijuana : Salvini - "è un verme" : DESIRÉE MARIOTTINI: PRESO QUARTO UOMO: aveva addosso 10 kg di marijuana. Braccato da più di 100 agenti a Foggia, si era rasato i capelli per non farsi riconoscere.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:19:00 GMT)

Desirée - Salvini : "Preso quarto verme" : 18.26 "Catturato a Foggia il quarto verme che avrebbe stuprato e portato alla morte Desirée. Si tratta (guarda caso) di un immigrato clandestino. Per lui, come per gli altri tre, carcere duro e a casa!". Così su Twitter il ministro dell'Interno Salvini, dopo la cattura di un altro presunto responsabile della morte della 16enne, a Roma. Salvini ringrazia la procura e le forze dell'ordine "per la rapidità e l'efficacia". Poi aggiunge: "Occorre ...