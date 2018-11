Decreto sicurezza | De Falco | senza miglioramenti non voto o voto contro

Giorgia Meloni : 'Sì al Decreto sicurezza ma non sarò la ruota di scorta di Matteo Salvini' : 'Se qualcuno pensa di darci uno strapuntino per fare la ruota di scorta della maggioranza, sbaglia di grosso '. Giorgia Meloni è molto dura: se Fratelli d'Italia voterà sì al decreto sicurezza, non ...

Fronda M5S - la sfida di De Falco 'Mi cacciano per il Decreto sicurezza Anche Di Maio è a termine' : Inoltre si dovrebbe tenere presente che nel Movimento non c'è spazio per professionismi della politica. Qualcuno si dovrebbe ricordare che il secondo mandato è il raggiungimento del limite. Dobbiamo ...

Giorgia Meloni rassicura il governo : "I voti di Fratelli d'Italia a favore del Decreto sicurezza non mancheranno" : "Voteremo il decreto perché sulla sicurezza e sulla lotta all'immigrazione incontrollata la destra c'è sempre, noi ci saremo sempre. I voti di FdI non mancheranno". Con queste parole la leader di FdI, Giorgia Meloni, ha assicurato che i parlamentari del suo partito voteranno a favore del decreto sicurezza. "Ci sono state frizioni nella maggioranza, il Movimento 5 stelle è in difficoltà a votare il decreto sicurezza. ...

De Falco - M5s - : 'Il Decreto sicurezza non mi pace ma non chiamatemi dissidente' : "Sono nato in un Paese libero e, se possibile, vorrei rimanerci". Con queste parole si apre a W l'Italia , in onda su Rete 4 , l'intervista a Gregorio De Falco , il comandante che ordinò a Schettino ...

Decreto sicurezza - Salvini : 'Sarà legge tra martedì e mercoledì' : Il Decreto sulla sicurezza sarà tramutato in legge tra martedì e mercoledì. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, affermando: "Mercoledì battaglia in commissione al Senato, però ...

Salvini sta pensando di porre la fiducia sul Decreto Sicurezza : Ancora tensione attorno al decreto Sicurezza e immigrazione. La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato il testo, che quindi approderà in aula lunedì. Ma il via libera è arrivato al termine di una giornata caratterizzata da diversi 'stop and go' e rinvii per rallentamenti in commissione Bilancio, quella di mercoledì. Secondo le opposizioni, Pd e Liberi e uguali - che hanno abbandonato ...

Decreto sicurezza - ok in commissione : Roma, 31 ott. , Adnkronos, - La commissione Affari costituzionali del Senato ha dato il via libera al Decreto sicurezza, conferendo il mandato al relatore a riferire in Aula. Il provvedimento sarà all'...

Decreto sicurezza - il Pd abbandona i lavori in Senato e chiede voti segreti : La protesta del Pd per il 'circo' della maggioranza sul Decreto legge sicurezza, che al Senato sta procedendo in modo 'disordinato', 'a capocchia' e 'prende in giro le opposizioni' si è tradotto nell'...

Decreto sicurezza. Lavori bloccati al Senato. Il Pd abbandona i lavori delle commissioni : ROMA - Il Decreto sicurezza tanto caro a Matteo Salvini avanza lentamente, molto lentamente, al Senato. E per protesta il Pd decide di lasciare i lavori delle commissioni Affari costituzionali e ...

Decreto sicurezza - trattativa per evitare lo strappo nel M5S : «Chi si sfila è fuori» : «La verità è che Luigi ha troppi dossier aperti e non ce la fa a seguirli tutti». Quando ormai è notte e l'assemblea congiunta del M5S è stata sconvocata,...

Il gran subbuglio a cinque stelle sul Decreto sicurezza : Roma. Dacché, evidentemente, non vuole essere da meno del suo accusatore, Matteo Mantero non disdegna il dibattito storico che, in seno al Movimento, si è aperto intorno alla “testuggine”. “Raccolgo la metafora”, dice il senatore savonese. “E dico però a Luigi Di Maio che, se gli piace davvero la st

I fronti caldi del M5s : Tav e Decreto sicurezza - con i dissidenti che non mollano : Toninelli cerca un accordo con la Francia per bloccare la Torino-Lione; sul dl sicurezza dichiarano il voto contrario i dissidenti Nugnes e Montero. Di Maio convoca l'assemblea di tutti i suoi ...

Decreto sicurezza - malumori tra i 5stelle : Nugnes e Mantero voteranno contro | Slitta l'assemblea del M5s : Il Decreto legge sicurezza "si espone a un dibattito in aula e quindi ci possono essere delle osservazioni critiche che sono benvenute, ma poi ci deve essere un momento di sintesi politica e tutti ...