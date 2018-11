Debito pubblico | gli Stati europei sopra i 2mila miliardi di euro

Il Debito pubblico? Solo gli interessi ci costano un cappuccino e brioche al giorno : L’Italia paga 146 milioni di dollari al giorno a titolo di interessi sul debito pubblico sin qui cumulato, ovvero 2,4 per cittadino. Gli Stati Uniti ne spendono 1,4 miliardi, la Francia 80 milioni e il Giappone “appena” 13. Come mai queste differenze in apparenza “paradossali”?...

Il Debito pubblico? Ci costa un cappuccino e una brioche al giorno : E può dirsi sostenibile un debito che generi interessi sostenibili per l'economia del Paese . Perché se uno Stato paga troppi interessi per sostenere il debito è costretto algebricamente a sottrarre ...

Vittorio Feltri - maltempo - Debito pubblico - Desirée : Italia Paese degli scaricabarile : Anche negli episodi di cronaca nera siamo distratti. Litighiamo poiché Desirée è stata uccisa da alcuni farabutti spacciatori di droga e ciascuno di noi attribuisce il delitto a Tizio e a Caio, senza ...

La Commissione Ue accelera sull'Italia : "Stiamo lavorando al rapporto sul Debito pubblico" : I tecnici della Commissione europea hanno iniziato a preparare il rapporto ex articolo 126.3 del Trattato per constatare la violazione della regola del debito da parte dell'Italia. Lo si apprende a Bruxelles. Il rapporto è il primo passo per poter aprire una procedura per deficit eccessivo per violazione della regole sul debito già a fine novembre, se il governo italiano non risponderà positivamente alla richiesta della ...

Lettera Ue all'Italia : manovra incompatibile con calo del Debito pubblico : Si tratta della Lettera, datata 29 ottobre, con la quale la Commissione comunica al ministero dell'economia la richiesta di informazioni sui fattori che considera rilevanti per giustificare la non ...

Manovra - Ue : Debito pubblico rimane vulnerabilità cruciale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Lettera Ue all’Italia : manovra incompatibile con calo del Debito pubblico : Il Mef ha ricevuto una nuova Lettera della Commissione europea che chiede al governo di forrnire entro il 13 novembre una relazione sui cosiddetti «fattori rilevanti» che possono giustificare una riduzione del debito inferiore alle previsioni ...

[La storia] Tremonti : la patrimoniale sarebbe dannosa - ecco la mia proposta per mettere in sicurezza il Debito pubblico : Ma l'ex ministro dell'Economia del governo Berlusconi boccia senza mezzi termini la misura: "Altro che patrimoniale o prestito forzoso. Servirebbe semmai una colossale azione di detassazione" ha ...

Repubblica ceca : analisi - Debito pubblico può raggiungere 230 per cento del Pil nei prossimi 50 anni : Praga, 30 ott 16:05 - , Agenzia Nova, - Nonostante la crescita dell'economia e delle entrate fiscali, le finanze pubbliche ceche non sono sostenibili a lungo termine. Il debito... , Rep,

Debito pubblico : ecco la ricetta tedesca per ridurlo - in Italia - : Un economista della Bundesbank propone di istituire un fondo di solidarietà nazionale e obbligare tutti i risparmiatori Italiani a comprare titoli di stato

Manovra - Debito pubblico in lire e non in euro. Gli economisti tedeschi ci rovinano : 'Valuta virtuale' : Il debito pubblico italiano non fa chiudere occhio ai tedeschi, preoccupati per le sorti dell'Europa. E così gli economisti espongono diverse ipotesi di pagamento del prestito. Tra queste - spiega Il Giornale - sembra contemplato l'utilizzo di una valuta virtuale, diversa dall'euro. Una sorta di ritorno alla lira, così anche il minimo rischio di contagio italiano verrebbe sterilizzato. È una forma di ristrutturazione del debito pagata ...

Rating e Debito pubblico - così il Governo chiede aiuto ai risparmiatori italiani : L’operazione di rimpatrio del debito pubblico è di fatto già partita: il ministero dell'economia ha annunciato l'emissione...

