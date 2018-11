Ddl anticorruzione - Bongiorno : blocco della prescrizione una bomba atomica : Il ministro leghista della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, prende posizione con durezza contro la sospensione della prescrizione nei processi per corruzione, prevista da un emendamento del Movimento 5 stelle al ddl anticorruzione. "Bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio significa mettere una bomba atomica nel processo pensale e io questa cosa non posso accettarla e non posso non ...

Ddl anticorruzione - M5s : 'Trasparenza partiti? Non arretriamo' : "Non faremo alcun passo indietro sulla norma che riguarda la trasparenza dei partiti e dei loro finanziamenti contenuta nel ddl anticorruzione". Ad assicurarlo è la capogruppo M5S in commissione ...

Ddl anticorruzione - Brescia - M5s - : 'Nessun rinvio sulla prescrizione' : Il M5s non intende concedere nessun rinvio sulla prescrizione in merito alla discussione sul ddl anticorruzione . E' il presidente pentastellato della commissione Affari costituzionali della Camera, ...

Camera - il calendario di novembre : Ddl anticorruzione e dl Sicurezza in Aula prima della manovra : prima il ddl Anticorruzione e il decreto Sicurezza, poi la manovra. Mentre in Aula prosegue a oltranza l’esame del decreto Genova, la conferenza dei capigruppo a Montecitorio ha stabilito il calendario di novembre. E la manovra, che oggi ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato ed è stata inviata al Quirinale, sarà discussa solo a fine mese e comunque dopo il 13, data limite entro cui l’Ue aspetta una risposta. Stando ...

Bonafede : “Nel Ddl anticorruzione una norma per bloccare la prescrizione dopo il primo grado” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha dichiarato che domani presenterà un emendamento al ddl Anticorruzione per inserire una norma per bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. La richiesta sulla prescrizione è stata avanzata a Bonafede dal Comitato Nazionale 'Noi non dimentichiamo' che riunisce tutte le associazioni delle vittime delle stragi in Italia, dalla Moby Prince, Casalecchio di Reno, il terremoto dell’Aquila ...

Prescrizione - il ministro Bonafede : “Emendamento al Ddl anticorruzione per bloccarla dopo il primo grado” : Un emendamento al disegno di legge Anticorruzione per bloccare la Prescrizione dopo il primo grado. Lo ha annunciato il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, alla fine della sua visita al cimitero di San Giuliano dove sono stati sepolti i bimbi e la maestra morti nel crollo della scuola Jovine a causa del terremoto del 31 ottobre 2002. dopo l’omaggio il guardasigilli ha incontrato il Comitato delle vittime delle stragi nell’auditorium di ...

Ddl anticorruzione - Bonafede : “Porterà una rivoluzione di giustizia e legalità mai vista in questo Paese” : “Sono orgoglioso di un ulteriore passo che porterà il Paese a una rivoluzione di legalità e giustizia che non ha mai conosciuto”. A dirlo, a Montecitorio, il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, dopo l’approdo del ddl Anticorruzione alla Camera. L'articolo Ddl Anticorruzione, Bonafede: “Porterà una rivoluzione di giustizia e legalità mai vista in questo Paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Matteo Salvini - la trappola dei grillini di sinistra per ammanettarlo sul Ddl anticorruzione : ... il M5s vuole andare alla prova di forza sul tema della giustizia: se i grillini ottenessero il via libera al testo così come licenziato in CdM, si tratterebbe della loro prima vittoria politica ...

Marco Travaglio su Ddl anticorruzione è diretto su Di Maio : “Ha ragione!” : “Una volta tanto, ha ragione Di Maio” definendo “rivoluzionario” il disegno di legge “Spazza-ladri” presentato dal ministro della Giustizia Bonafede. Così scrive Marco Travaglio nel suo editoriale. Marco Travaglio scrive che Alfonso Bonafede è il primo guardasigilli che da trent’anni a oggi che “non è stato scelto da B., non è amico di B. e non lavora per B.&C”.Il direttore apprezza le misure contenute nel ddl Anticorruzione, e cita le ...

Ddl anticorruzione - Cantone : misure utili : 23.33 Le norme Anticorruzione approvate dal governo "sono utili perché rafforzano una serie di istituti dell'Anticorruzione". Lo ha detto il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, a margine del Forum The European House Ambrosetti a Cernobbio (Como). Le misure "devono essere proporzionate e l'idea di estendere eccessivamente l'interdizione perpetua non va nella giusta direzione perché siamo un Paese che crede nell'idea della rieducazione ...

Ddl anticorruzione - Salvini : non vorrei 60 mln di ostaggi : Cernobbio, Co,, askanews, - "Sto leggendo il disegno di legge anticorruzione. Ne condivido la gran parte, perché la lotta ai mafiosi, ai corrotti e ai delinquenti sarà svolta città per città". ...

Anticorruzione - nel Ddl Bonafede vede la luce il disegno immaginato dai giudici di Mani Pulite : Il disegno di legge Anticorruzione del ministro Alfonso Bonafede – che non è certamente in cima all’attenzione mediatica, ben più concentrata sui duelli a colpi di tweet tra rappresentanti delle seconde e terze file di maggioranza e “opposizioni” – prevede in particolare due cose molto, molto chiare e dirompenti, che in un Paese mediamente avveduto e desideroso di voltar pagina dopo Tangentopoli sarebbero in vigore ...

Strasburgo - bene Ddl anticorruzione : ANSA, - Strasburgo, 7 SET - "Le proposte vanno nella direzione giusta come auspicato dal Greco - organo anti corruzione del Consiglio d'Europa - nei suoi rapporti sull'Italia". Lo scrive in un tweet ...

Ddl anticorruzione : COSA PREVEDE/ Ultime notizie : rinvio per regole prescrizioni e intercettazioni : Ddl ANTICORRUZIONE, ok dal Cdm: Daspo a vita per reati sopra i 2 anni. Ultime notizie, insorge l'opposizione gridando all'anticostituzionalità.