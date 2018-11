Danni del maltempo | l’annuncio di Toti | «Conte concederà lo stato di emergenza»

Danni del maltempo - l’annuncio di Toti : «Conte concederà stato di emergenza» : Il post del governatore ligure: «Ho avuto una lunga telefonata con il premier». Apertura del Governo sulla sospensione delle tasse per i danneggiati

Maltempo Lazio : piena del fiume Aniene - Danni all’antico ponte romano “San Teodoro” : A seguito della piena del fiume Aniene dello scorso 29 ottobre, il Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli, ha effettuato insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Pietro Salvatori un sopralluogo per verificare i danni subiti dall’antico ponte romano “San Teodoro”. Il ponte di S. Teodoro si compone di 2 fornici e risale all’epoca romana, è un luogo simbolo di grande importanza per Trevi. Il ponte prese questo nome, perché vi era in adiacenza ...

Accadde oggi - il 2 novembre del 2012 cancellata la maratona di New York per i Danni causati dall’uragano Sandy [FOTO] : 1/10 ...

1° Novembre con maltempo - neve e Danni da Nord a Sud : si aggrava il bilancio delle vittime : Dopo la violenta ondata di maltempo di inizio settimana, non cessano le conseguenze delle avverse condizioni meteo, che, purtroppo, anche oggi hanno provocato vittime: al Nord si registrano altri 4 morti (una coppia la cui auto è stata schiacciata da un albero in Valle d’Aosta, un anziano caduto mentre riparava il tetto della sua malga in Val Badia, un 53enne di Laces morto a seguito di incidente), dopo le 12 persone che hanno già perso la ...

I Danni del maltempo nel Bellunese potrebbero essere irreparabili : Sono stati appena due i giorni di tregua nel Bellunese, giusto il tempo di guardarsi intorno e rendersi conto dei danni immensi, per certi versi irreparabili, provocati dall’alluvione che si è abbattuta sulla zona del comune veneto. Il conto delle vittime direttamente in seguito alla catastrofe si ferma a due: il corpo del padovano Sandro Pompolani è stato ritrovato sotto una pianta, quello di Ennio Piccolin ...

I grossi Danni del maltempo nel bellunese : Tre persone sono morte, centinaia sono ancora isolate isolate e senza elettricità The post I grossi danni del maltempo nel bellunese appeared first on Il Post.

Alluvione. Belluno in ginocchio - determinare i Danni e prevedere stanziamenti specifici. Interrogazione del deputato bellunese De Menech : ... al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze per sapere se intendono trovare una soluzione ai problemi delle linee elettriche e di tutti i ...

Inquinamento indoor : la cattiva qualità dell’aria causa Danni al sistema respiratorio e cardiocircolatorio : Ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche hanno condotto uno studio sulla montagna himalayana per verificare gli effetti dell’Inquinamento indoor sul sistema respiratorio e cardiocircolatorio della popolazione locale. Il lavoro, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di scienze biomediche e chirurgico specialistiche dell’Università di Ferrara e con l’Università di Pisa, è in via di pubblicazione sulla rivista European Journal ...

Stato di emergenza regionale per i Danni del maltempo : la Toscana stanzia subito 500mila euro : Approfondimenti maltempo Toscana: E-Distribuzione al lavoro per il ripristino del servizio elettrico 30 ottobre 2018 Il maltempo isola anche l'Eremo di Camaldoli: viabilità ripristinata dopo un duro ...

Visco - Bankitalia - : dal rialzo dello spread Danni seri per famiglie - banche e bilancio dello Stato : ... incide sul costo e sulla disponibilità dei finanziamenti che gli intermediari raccolgono sul mercato e sulla loro capacità di fornire credito all'economia. Il rialzo dei tassi di interesse sui ...

I Danni dell’acqua alta a Venezia : Foto e notizie degli ultimi giorni: l'acqua è arrivata a 160 centimetri e si è allagata anche la Basilica di San Marco The post I danni dell’acqua alta a Venezia appeared first on Il Post.

Maltempo Marche : ricognizione Danni - si lavora per la richiesta dello stato di emergenza : La Regione Marche ha avviato la ricognizione dei danni causati dal Maltempo di ieri e oggi, in previsione di richiedere al governo il riconoscimento dello stato di emergenza. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti, precisando che il personale del dipartimento e del servizio Difesa della costa sta monitorando abitazioni, infrastrutture, attivita’ produttive, attivita’ agricole, ...

Pompei - la conta dei Danni del maltempo : lupanare - casa del Fauno e tempio di Apollo chiusi per verifiche : Dopo la tempesta si fa la conta dei danni tra le antiche domus. I siti archeologici vesuviani di Pompei, Oplontis e l'Antiquarium di Boscoreale aperti regolarmente all'indomani dell'emergenza maltempo.

Maltempo : Giglio isolato da tre giorni - Danni al porto e alle spiagge più famose dell’isola : danni ingenti al versante orientale dell’Isola del Giglio (Grosseto) letteralmente flagellato da una mareggiata di scirocco con raffiche di vento che hanno sfiorato i 120 chilometri orari. Onde alte fino a sette metri hanno danneggiato la parte interna ed esterna nel tratto terminale della diga foranea a Giglio porto e una parte di muro delle cosiddette “finestrelle”. Completamente divelto il parapetto ed una parte della strada ...