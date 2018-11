Cyberpunk 2077 | dovremo salvare noi stessi | non il mondo

Gli ambienti dinamici di Cyberpunk 2077 renderanno il mondo più credibile e coinvolgente : CD Projekt RED ha suggerito in passato la presenza di ambienti distruttibili nel loro prossimo Cyberpunk 2077. Quando è stata pubblicata la demo di gameplay di 50 minuti non molto tempo fa, tra le altre cose, diverse persone hanno notato che gli ambienti erano, almeno a un certo livello, distruttibili e sembravano deteriorarsi e reagire alle pallottole in modo appropriato durante gli scontri a fuoco.Dato il tipo di immersione che il gioco vuole ...

Cyberpunk 2077 : le missioni secondarie potrebbero influenzare la storia principale : Cyberpunk 2077 ha molti occhi puntati su di sé. Dopo che CD Projekt RED ha ridefinito i giochi open world con The Witcher 3: Wild Hunt, tutti vogliono vedere quale sarà la loro interpretazione dell'estetica Cyberpunk. Dopotutto, se The Witcher 3 è stato quello che hanno ottenuto al loro primo tentativo di creare un mondo aperto, cosa potrebbero realizzare ora che hanno una migliore comprensione di quello che funziona e non funziona?Uno dei modi ...

Cyberpunk 2077 non esiterà ad esplorare territori variegati della fantascienza : Il genere fantascientifico ha una lunga e variegata storia sia cinematografica che letteraria, e considerando che il medium videoludico è molto giovane rispetto a questi ultimi due, le tematiche da esplorare si sprecano.Come riporta Gamingbolt, in Cyberpunk 2077 una varietà di tematiche e approcci narrativi diversi. CD Projekt RED infatti, come sappiamo, ha già dichiarato che non intende evitare temi scottanti come la politica, per esempio, e ...

Cyberpunk 2077 avrà elementi in stile Robocop e Blade Runner : Durante una recente intervista il Writer di Stanislaw Swiecicki ha rivelato che Cyberpunk 2077 sarà fortemente influenzato da opere come Robocop e Blade Runner, ha poi aggiunto che pur presentando una componente action molto marcata, il titolo godrà anche di un solido comparto narrativo:"Opere Cyberpunk come Terminator e Robocop presentano una forte componente action, ma il genere presenta anche una faccia più filosofica, pensate ad esempio a ...

"Fare casino come in GTA? È possibile - ma Cyberpunk 2077 sarà un gioco diverso" : Cyberpunk 2077 sarà molto diverso dai precedenti titoli di CD Projekt RED in vari modi e anche se il passaggio alla prospettiva in prima persona è ovviamente un grande cambiamento, bisogna considerare anche l'ambientazione del tutto differente rispetto ai titoli passati. L'impostazione Cyberpunk di Night City e la sua "densità" hanno sollevato alcune domande interessanti sui diversi tipi di attività che potrebbe contenere.Recentemente, ...

L'attesissimo Cyberpunk 2077 verrà distribuito in Europa da Bandai Namco : CD PROJEKT RED, creatori e publisher della serie di giochi di The Witcher, e Bandai Namco Entertainment Europe sono lieti di annunciare la loro partnership per distribuire Cyberpunk 2077 in 24 Paesi europei. Scopriamo i dettagli della collaborazione nel comunicato ufficiale:"La nostra partnership di distribuzione con Bandai Namco è costruita su solide basi e si è sviluppata nel corso dei progetti precedenti", ha dichiarato Michal Nowakowski, ...

Cyberpunk 2077 : non verrà offerta un'esperienza diluita per incrementare la longevità : Se per quanto riguarda la longevità di Cyberpunk 2077 temete che possa accogliere contenuti riempitivi per durare di più, il lead designer del gioco, Miles Tost, è giunto a mettere l'animo in pace a moltissimi videogiocatori.Come riporta gamingbolt infatti egli ha garantito come CD Projekt RED, in Cyberpunk 2077, non offrirà alcuna esperienza diluita per cercare di incrementare il numero di ore offerte dal gioco. Le quest lunge e spesso e ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED annuncia una "partnership a lungo termine" con lo studio responsabile del PvP di Dying Light : CD Projekt Red ha annunciato una "partnership a lungo termine" con un nuovo studio canadese chiamato Digital Scapes, composto da sviluppatori di studi famosi, come BioWare, Relic e Radical.La partnership a lungo termine inizierà con Cyberpunk 2077. "Lo studio partner canadese collaborerà strettamente con CD Projekt Red per la creazione e l'ottimizzazione di soluzioni tecnologiche da utilizzare nello sviluppo di Cyberpunk 2077", si afferma nel ...

Cyberpunk 2077 : ecco come CD Projekt RED offrirà un'esperienza di "Cinematic Storytelling" : Se c'è una cosa che i giocatori si aspettano da Cyberpunk 2077, è una storia profonda e matura, dopotutto con la trilogia dello Strigo lo studio polacco si è fatto un certo nome in quanto eccellenti narratori e scenografi dotati di una certa maturità nelle tematiche, mai banali e stereotipate.In che modo CD Projekt RED esprimerà il suo talento narrativo è ancora da vedere, per il momento il lead cinematic animator dello studio, Maciej Pietras, ...

Cyberpunk 2077 : l'hardware di PS4 e Xbox One non ha limitato gli sviluppatori : In occasione di un'intervista, Maciej Pietras di CD Projekt RED ha dichiarato alcune cose piuttosto interessanti riguardo lo sviluppo di Maciej Pietras dell'attesissimo Cyberpunk 2077, riporta VG247.Ebbene l'esperto ha precisato che, nel corso dello sviluppo dell'RPG il team di sviluppo non si è sentito per nulla limitato per via dell'hardware dell'attuale generazione videoludica. Questo perché, spiega lo sviluppatore, il processo di ...

CD Projekt RED : il processo di ottimizzazione di Cyberpunk 2077 è partito fin dall'inizio : Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED è stato un enigma fino a poco tempo fa. Sebbene lo sviluppatore abbia ospitato una sessione a porte chiuse per la sua demo di gameplay all'E3 2018, questa è stata poi resa pubblica. La risposta è stata molto positiva, ma CD Projekt RED è fermamente convinta che la demo non rappresenta la versione finale del gioco.Inoltre, come segnala Gamingbolt, sono stati sollevati dubbi sull'ottimizzazione della demo, ...

Cyberpunk 2077 potrebbe essere pubblicato nel 2019 e sarà distribuito da Warner Bros in America : CD Projekt RED ha annunciato che Warner Bros. Interactive Entertainment rivestirà il ruolo di publisher di Cyberpunk 2077 in America. La collaborazione tra le due compagnie risale ai tempi di The Witcher 2 e The Witcher 3.Come riporta Gamingbolt, ecco le parole di Michal Nowakowski, SVP of business development presso CD Projekt RED:"Abbiamo lavorato con Warner Bros. Interactive Entertainment su The Witcher 2: Assassins of Kings e The Witcher 3: ...

Warner Bros si occuperà della distribuzione di Cyberpunk 2077 in Nord America : "CD Projekt Red è tra i migliori studio del mondo ed è grandioso tornare a lavorare col loro team. Cyberpunk 2077 è un gioco meraviglioso e ci aspettiamo grandi cose da questa collaborazione con CD ...