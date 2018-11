Crollo del Morandi | gli spedizionieri | «Una class action contro Autostrade»

Crollo del Morandi - il rebus delle cause : Sfuma l’ipotesi che il pesante carico di acciaio si sia sganciato dal mezzo e abbia innescato il cedimento del ponte. Il titolare della ditta di trasporto: «Era ancora sul semirimorchio» |

Ponte Morandi - la causa del Crollo forse una «bobina» caduta dal tir : La testimonianza dell'ingegnere ex presidente della società Alga che si occupò dei lavori di rinforzo della pila 11 nel '93, sentito dagli inquirenti

Crollo tetto santuario Madonna della Laga - affreschi a rischio : Con l'arrivo dell'inverno e della neve sono a rischio gli affreschi del santuario della Madonna dei Monti della Laga, una chiesa situata nel cuore del parco nazionale del Gran sasso Monti della Laga ...

Terremoto San Giuliano - 16 anni dal Crollo : “Oggi è il giorno del dolore e del ricordo” - minuto di silenzio nelle scuole : “A 16 anni di distanza dal crollo in cui morirono 27 bambini e la loro maestra oggi in tutte le scuole d’Italia, su invito del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ci sara’ un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime. Perché la comunità scolastica merita di esercitare il proprio diritto all’istruzione in luoghi sicuri e accoglienti. San Giuliano di Puglia è un simbolo, e lo sarà per sempre. Rappresenta ...

Maltempo in Liguria - il momento del Crollo della diga di Rapallo : Il Maltempo in Liguria ha flagellato la costa con mareggiate spinta da raffiche di vento oltre i 150 km all'ora. Danni anche al porto di Rapallo, dove ha ceduto parte della diga: 19 persone che erano rimaste bloccate sui muraglioni - alcune delle quali in ipotermia - sono state salvate dopo ore dai vigili del fuoco mentre decine di super yacht, tra cui quello della famiglia Berlusconi, hanno rotto gli ormeggi e spinti dal mare e dal vento ...

Muore travolto dal Crollo del tetto nella sua casa a Monfalcone : L'uomo, classe 1952, è stato trovato dalla moglie verso ora di pranzo. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso

Crollo della diga a San Bartolo - fissati per lunedì i funerali di Danilo Zavatta : lunedì 29 ottobre alle 14.45, nella chiesa di Savio, si terranno i funerali di Danilo Zavatta, il tecnico 52enne morto giovedì nel Crollo parziale della diga sul Ronco, all'altezza di San Bartolo. La ...

Crollo ponte nel Ravennate : la morte in diretta del tecnico della Protezione Civile - Guarda il video del cedimento : La vittima La vittima, Danilo Zavatta, 55 anni, il cui corpo è stato recuperato ore dopo nello spazio tra argine e corso d'acqua, lascia moglie e una figlia dodicenne. Sulla diga erano in corso ...

Ravenna - video choc : tecnico morto dopo Crollo del ponte/ Filmato in diretta il decesso di Danilo Zavatta : Ravenna, video choc: tecnico morto dopo crollo del ponte. Filmato in diretta il decesso di Danilo Zavatta, il tecnico della protezione civile scomparso mentre stava eseguendo un collaudo(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:22:00 GMT)

Crollo di una diga a San Bartolo : morto tecnico della Protezione civile : Tragedia sul lavoro nel Ravennate. Per via del parziale Crollo di una diga all’altezza di San Bartolo, frazione alle porte

