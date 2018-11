Corea Nord | con sanzioni riparte nucleare

Olimpiadi 2032 - Corea del Nord e del Sud vogliono organizzarle insieme - : I due Paesi hanno raggiunto l'intesa per informare il Comitato olimpico internazionale sulla volontà di ospitare congiuntamente i Giochi. Proveranno a inviare un unico team ai prossimi campionati ...

Olimpiadi estive del 2032 : candidatura unitaria di Corea del Nord e Sud : La pacificazione tra le due Coree è un processo irreversibile. Il primo passo significativo sono stati i Giochi invernali di

Corea Nord e Sud puntano a organizzare Olimpiadi 2032 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Corea - Nord e Sud puntano a organizzare insieme le Olimpiadi 2032 : informato Cio : Le due Coree puntano a organizzare congiuntamente le Olimpiadi: Sud e Nord hanno raggiunto l’intesa per informare il Comitato olimpico internazionale sulla volontà di coospitare l’edizione dei Giochi olimpici estivi del 2032. Il via libera è maturato nell’incontro tenuto oggi dalle delegazioni delle rispettive “autorità sportive” nella città di confine di Kaesong, in enclave NordCoreano. Le due Coree, inoltre, proveranno a inviare un ...

Corea Nord : 'donne vittime violenze da funzionari impuniti' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

'Donne NordCorea vittime abusi impuniti' : Un mondo di vessazioni a fronte di poche notizie di denuncia o di punizioni, frenate dai timori di ritorsioni e dalla mancanza di risposte efficaci, una sorta di "omertà" sociale: lo denuncia un ...

L’ottobre "rosso" di Francesco - tra preghiere contro i demoni che assediano il Vaticano e l’invito nell’inferno nordCoreano : "Sancte Michael Archangele, defende nos contra insidias diaboli..."Mentre il Pontefice sguaina, in tempo di guerre stellari e in guisa di uno Jedi, la spada luminosa di San Michele, riposta ottimisticamente quanto prematuramente nel fodero del concilio e impone alla Chiesa di recitare ogni dì, per tutto ottobre, l'ottocentesco esorcismo di Leone XIII contro "Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo", mettendo sotto ...

La nostalgia di un padre nordCoreano a Londra : “Credo che i miei figli non capiscano davvero il significato dei diritti umani”. Il racconto di un esule che convive ogni giorno con i traumi provocati dal regime della Corea del Nord. Leggi

Corea del Nord e Corea del Sud hanno deciso di demilitarizzare la Joint Security Area - dove i due eserciti sono a diretto contatto : Corea del Nord e Corea del Sud hanno deciso di demilitarizzare la Joint Security Area, l’unico punto dove è possibile attraversare il confine tra i due paesi e l’unico dove i loro eserciti sono a diretto contatto. Nella Joint Security Area The post Corea del Nord e Corea del Sud hanno deciso di demilitarizzare la Joint Security Area, dove i due eserciti sono a diretto contatto appeared first on Il Post.

"Il Papa in Nord Corea? Serve una seria preparazione - sarebbe un impulso a pace e denuclearizzazione" : Lo stesso che fino a qualche tempo fa sembrava blindato al mondo. L'invito, o meglio 'l'interesse' del leader Nordcoreano - come lo definisce il cardinale -, è stato manifestato verbalmente a Papa ...

Il Papa : "Sono disposto a visitare la Corea del Nord : ... 'Questa è la faccia tipica della donna Coreana', ha spiegato il presidente Moon Jae-in, che ha detto al Pontefice di aver letto alcuni suoi libri citando in particolare 'Questa economia uccide'. ...

Papa a presidente sudCoreano : disposto a visitare Corea del nord : Città del Vaticano, 18 ott., askanews, - Papa Francesco 'ha detto che potrebbe visitare Pyongyang quando ufficialmente invitato': lo riferisce il portavoce del presidente sud-Coreano Moon Jae-in, ...

Cannabis legale in Canada : il caso della Corea del Nord : Dalla mezzanotte di oggi, 17 ottobre 2018, in Canada è possibile acquistare e consumare Cannabis [VIDEO] per uso ricreativo e non solo medico. A stabilirlo è il Federal Cannabis Act, entrato in vigore dopo l’approvazione del Senato e la successiva firma del Governatore generale, Julie Payette. Un successo per il governo progressista guidato dal premier Justin Trudeau, che aveva posto la legge sulla legalizzazione della marijuana tra i punti ...

Nord Corea vuole rafforzare i legami con la Russia - : Il ministro degli Esteri della Corea del Nord Ri Yong-ho ha annunciato l'intenzione di Pyongyang di rafforzare i legami con Mosca, ha scritto l'Ambasciata russa in Corea del Nord su Facebook. "...