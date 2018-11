Corea Nord a USA | se restano sanzioni riparte nucleare

Corea Nord - con sanzioni riparte nucleare : ANSA, - PECHINO, 3 NOV - La Corea del Nord minaccia di far ripartire la politica del "byungjin", l'avanzamento parallelo di nucleare ed economia, se gli Usa non risponderanno positivamente alle misure prese da Pyongyang verso la "denuclearizzazione". Un commento scritto ...

Corea Nord - con sanzioni riparte nucleare : ANSA, - PECHINO, 3 NOV - La Corea del Nord minaccia di far ripartire la politica del "byungjin", l'avanzamento parallelo di nucleare ed economia, se gli Usa non risponderanno positivamente alle misure prese da Pyongyang verso la "denuclearizzazione". Un commento scritto da Kwon Jong-gun, direttore dell'Istituto per gli Studi americani ...

Olimpiadi 2032 - Corea del Nord e del Sud vogliono organizzarle insieme - : I due Paesi hanno raggiunto l'intesa per informare il Comitato olimpico internazionale sulla volontà di ospitare congiuntamente i Giochi. Proveranno a inviare un unico team ai prossimi campionati ...

Corea - Nord e Sud puntano a organizzare insieme le Olimpiadi 2032 : informato Cio : Le due Coree puntano a organizzare congiuntamente le Olimpiadi: Sud e Nord hanno raggiunto l’intesa per informare il Comitato olimpico internazionale sulla volontà di coospitare l’edizione dei Giochi olimpici estivi del 2032. Il via libera è maturato nell’incontro tenuto oggi dalle delegazioni delle rispettive “autorità sportive” nella città di confine di Kaesong, in enclave NordCoreano. Le due Coree, inoltre, proveranno a inviare un ...

'Donne NordCorea vittime abusi impuniti' : Un mondo di vessazioni a fronte di poche notizie di denuncia o di punizioni, frenate dai timori di ritorsioni e dalla mancanza di risposte efficaci, una sorta di "omertà" sociale: lo denuncia un ...

L’ottobre "rosso" di Francesco - tra preghiere contro i demoni che assediano il Vaticano e l’invito nell’inferno nordCoreano : "Sancte Michael Archangele, defende nos contra insidias diaboli..."Mentre il Pontefice sguaina, in tempo di guerre stellari e in guisa di uno Jedi, la spada luminosa di San Michele, riposta ottimisticamente quanto prematuramente nel fodero del concilio e impone alla Chiesa di recitare ogni dì, per tutto ottobre, l'ottocentesco esorcismo di Leone XIII contro "Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo", mettendo sotto ...

La nostalgia di un padre nordCoreano a Londra : “Credo che i miei figli non capiscano davvero il significato dei diritti umani”. Il racconto di un esule che convive ogni giorno con i traumi provocati dal regime della Corea del Nord. Leggi

Corea del Nord e Corea del Sud hanno deciso di demilitarizzare la Joint Security Area - dove i due eserciti sono a diretto contatto : Corea del Nord e Corea del Sud hanno deciso di demilitarizzare la Joint Security Area, l’unico punto dove è possibile attraversare il confine tra i due paesi e l’unico dove i loro eserciti sono a diretto contatto. Nella Joint Security Area The post Corea del Nord e Corea del Sud hanno deciso di demilitarizzare la Joint Security Area, dove i due eserciti sono a diretto contatto appeared first on Il Post.

"Il Papa in Nord Corea? Serve una seria preparazione - sarebbe un impulso a pace e denuclearizzazione" : Lo stesso che fino a qualche tempo fa sembrava blindato al mondo. L'invito, o meglio 'l'interesse' del leader Nordcoreano - come lo definisce il cardinale -, è stato manifestato verbalmente a Papa ...

Il Papa : "Sono disposto a visitare la Corea del Nord : ... 'Questa è la faccia tipica della donna Coreana', ha spiegato il presidente Moon Jae-in, che ha detto al Pontefice di aver letto alcuni suoi libri citando in particolare 'Questa economia uccide'. ...

Papa a presidente sudCoreano : disposto a visitare Corea del nord : Città del Vaticano, 18 ott., askanews, - Papa Francesco 'ha detto che potrebbe visitare Pyongyang quando ufficialmente invitato': lo riferisce il portavoce del presidente sud-Coreano Moon Jae-in, ...