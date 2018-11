Coppa del Mondo | ottimo inizio azzurro a Calgary | brillano Dotti e Confortola

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : ottimo inizio azzurro a Calgary. Brillano Dotti e Confortola - squalifica e riscatto per Valcepina - staffette in semifinale : A Calgary è cominciata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Short track. Una prima giornata dedicata completamente alle batterie delle gare individuali (due prove dei 500m, 1000m e 1500m) e delle staffette (femminile, maschile e la nuova mista). C’era grande attesa in casa Italia per Martina Valcepina, che, vista l’assenza di Arianna Fontana, è diventata la leader della squadra azzurra e anche la principale carta da medaglia. La ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : ottimo inizio azzurro a Calgary. Brillano Dotti e Confortola - squalifica e riscatto per Valcepina - staffette in semifinale : A Calgary è cominciata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Short track. Una prima giornata dedicata completamente alle batterie delle gare individuali (due prove dei 500m, 1000m e 1500m) e delle staffette (femminile, maschile e la nuova mista). C’era grande attesa in casa Italia per Martina Valcepina, che, vista l’assenza di Arianna Fontana, è la leader della squadra azzurra e anche la principale carta da medaglia. La valtellinese è ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Big Air 2019 : che spettacolo a Modena Skipass. Silvia Bertagna per l’impresa : Modena è pronta per ospitare la Coppa del Mondo di Big Air, disciplina di sci freestyle che farà tappa nella città emiliana per un imperdibile spettacolo all’interno della Fiera Skipass. Domenica 4 novembre, con qualifiche e finali nella stessa giornata sulla rampa più grande mai montata nel nostro Paese (46 metri di altezza e 130 metri di lunghezza), i migliori atleti di questo sport si daranno battaglia per la conquista di una vittoria ...

Slittino su pista naturale - gli azzurri si allenano a Bressanone in vista dell’esordio stagionale in Coppa del Mondo : La Nazionale italiana di Slittino su pista naturale si allenerà domani (sabato 3 novembre) a Bressanone. Un appuntamento che fa parte del percorso di preparazione in vista dell’esordio stagionale in Coppa del Mondo, con la prima tappa che si svolgerà l’1 e il 2 dicembre nella località di Kühtai (Austria). Sono nove gli azzurri convocati dal direttore tecnico Armin Zöggeler. In ambito maschile ci saranno Stefan Federer, Simone Gaio, Alex Gruber, ...

Snowboard - Coppa del Mondo Modena-Skipass 2018 : Margherita Meneghetti costretta al forfait per un infortunio in allenamento : Margherita Meneghetti non potrà partecipare domani alla gara di Big Air di Modena-Skipass per la Coppa del Mondo di Snowboard. La giovane azzurra è stata costretta a dare forfait per questa tappa a causa di infortunio subito durante l’allentamento di giovedì. La trentina in seguito ad una caduta ha subito un trauma contusivo-distorsivo del rachide cervicale, come evidenziato dagli accertamenti effettuati in ospedale. Meneghetti dovrà quindi ...

SuperCoppa Samsung Galaxy A – Lunedì la presentazione del match tra Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: Lunedì 5 novembre, a Treviso, la conferenza stampa di presentazione del match tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara Sarà assegnato al PalaVerde di Villorba il primo trofeo della stagione 2018-19 di Serie A1 Femminile. Sabato 10 novembre, alle ore 20.30, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara scenderanno in campo per disputare la Supercoppa Samsung Galaxy A, entrambe alla ricerca del bis ...

Nuoto - Coppa del mondo Pechino 2018 : Vladimir Morozov e Ranomi Kromowidjojo in evidenza nella prima giornata : prima giornata di gare nella quinta tappa di Coppa del mondo di Nuoto in piscina (vasca corta) a Pechino (Cina). Un day-1 nel quale i padroni di casa sono stati protagonisti, mantenendo le promesse della vigilia. Nei 400 stile libero donne la neo primatista Jianjiahe Wang non ha partecipato ma la sua connazionale Bingjie Li ha fatto vedere di non essere da meno. L’argento iridato negli 800 stile libero a Budapest, nonché bronzo nei 400 sl, ...

Slittino - la squadra di Coppa del Mondo al lavoro a Bressanone : nove gli azzurri convocati : nove gli azzurri presenti a Bressanone per gli allenamenti su pista naturale in programma da domani 3 novembre Nuovo allenamento a Bressanone in programma sabato 3 novembre per i nazionali di Slittino su pista naturale. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato 9 elementi: Stefan Federer, Simone Gaio, Alex Gruber, Matthias Lambacher, Patrick Lambacher, Patrick Pigneter e Mathias Troger tra gli uomini, mentre tra le donne ci saranno ...

Asd Judo Frascati - trionfo nella classifica per società della Coppa interregionale “Città di Velletri” : Roma – L’Asd Judo Frascati non si smentisce. Nel trofeo interregionale giovanile “coppa Città di Velletri”, organizzato dall’ente promozionale Csen, gli atleti tuscolani accompagnati dal maestro Nicola Moraci, dal tecnico Lorenzo Ranalli e dalla Judoka Piera Moraci si sono aggiudicati il primo posto nella classifica per società anticipando la Kodokan Aprilia (214 punti contro 192) e surclassando tutte le altre società provenienti da ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019 : seconda gara stagionale a Modena Fiere per il big air - attenzione a Maffei : Riparte la Coppa del Mondo di Snowboard, sempre per quanto riguarda la specialità del Big Air, dopo la tappa di apertura che c’è stata nel mese di settembre in Nuova Zelanda, a Cardrona. Si ricomincia in grande stile dall’Italia: ci si sposta da Milano a Modena Fiere, nel week-end in scena le prove sia per quanto riguarda il maschile che il femminile (in contemporanea sarà in scena anche lo sci freestyle). Sabato al mattino le ...

Short track - a Calgary al via la Coppa del Mondo 2018/19 : Short track – Anche l’Italia in Canada per il primo appuntamento del circuito internazionale. Martina Valcepina leader degli azzurri guidati dagli allenatori Barthell e Pandov Si riparte. Prende il via questo fine settimana da Calgary, in Canada, la stagione di Coppa del Mondo 2018-19 di Short track. Presente al primo appuntamento del circuito internazionale anche l’Italia che, pur senza la campionessa olimpica Arianna ...

Snowboard - un mese all’inizio della stagione di Coppa Europa : il programma dei raduni azzurri : Parallelo e Snowboardcross, in programma i raduni in vista della stagione di Coppa Europa A poco meno di un mese dall’inizio della stagione di Coppa Europa di Snowboard, il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato gli atleti del gruppo di parallelo per il raduno che si terrà in Val Senales, da domenica 4 novembre a mercoledì 7, e quelli del gruppo di Snowboardcross a Cervinia, da lunedì 5 a giovedì 8. Marc Hofer è l’unico ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : prima tappa a Calgary. Sfida tra padroni di casa e coreani - l’Italia punta su Martina Valcepina : Domani comincia ufficialmente la Coppa del Mondo 2018-2019 di Short track. Primo appuntamento della stagione in Canada a Calgary, dal 2 al 4 novembre, dove i pattinatori più veloci del Pianeta sono pronti a darsi battaglia in una tre giorni di gare che si prospetta esaltante. Probabilmente sarà una grande Sfida tra i padroni di casa del Canada e la Corea del Sud. I nordamericani vogliono assolutamente brillare davanti ai loro tifosi e puntano ...

Short Track - al via la nuova stagione di Coppa del Mondo : si parte nel week-end a Calgary : Tre giorni di grande velocità e di spettacolo assoluto, dal 2 al 4 novembre, per inaugurare un nuovo quadriennio olimpico con vista su Pechino 2022 Prende il via questo fine settimana da Calgary, in Canada, la stagione di Coppa del Mondo 2018-19 di Short Track. Presente al primo appuntamento del circuito internazionale anche l’Italia che, pur senza la campionessa olimpica Arianna Fontana, porta sul ghiaccio dell’Olympic Oval ...