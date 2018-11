Contatti tra Milan e Ibrahimovic per il mercato di gennaio

Sentenza processo Aemilia - così tre anni fa l’Emilia scoprì le infiltrazioni del clan e i Contatti con politica e imprenditoria : Era il 28 gennaio del 2018 quando l’Emilia-Romagna scoprì che non era immune dalle infiltrazioni mafiose. Gli arresti colpirono il clan Grande Aracri e i suoi contatti con la politica e l’imprenditoria. Un’inchiesta dai grandi numeri che però è arrivata a tempo di record a due sentenze – una diventata definitiva per il processo in abbreviato sei giorni fa – e una oggi. Quella letta per due ore dal presidente Francesco Maria Caruso “in ...

Napoli - Contatti avviati per la trattativa Cavani : le ultime : Quello che in estate è stato un sogno, ora per i tifosi del Napoli sta diventando realtà. Sarebbe stata intavolata una vera e propria discussione tra il club azzurro e l’attaccante uruguayano per valutare concretamente l’ipotesi di un ritorno del Matador al Napoli. Da un’emittente televisiva napoletana è apparso il messaggio che ha fatto gioire […] L'articolo Napoli, contatti avviati per la trattativa Cavani: le ultime ...

Antonio Conte al Real Madrid? Contatti tra Florentino Perez e l’allenatore : Antonio Conte sempre più vicino al Real Madrid? Dopo i Contatti di giugno potrebbe essere questo il momento giusto per il cambio di guardia Il Real Madrid, nella persona di Florentino Perez, non sarebbe Contento delle prestazioni della sua squadra e dell’allenatore Lopetegui. I Blancos sono quarti in campionato, a soli due punti dalla vetta, ma hanno collezionato due sconfitte nelle ultime due partite disputate. La prima è quella ...

Temptation Island : Contatti prima del reality tra Alessandra e il tentatore Andrea : Per le sei coppie conosciute nella prima edizione di Temptation Island Vip si è concluso un importante viaggio all'interno dei sentimenti. Tra le tentazioni e gli ostacoli, sono state solo tre le coppie che hanno trionfato nel corso del falò decisivo di confronto e le ricordiamo: Fabio e Marcella Esposito, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. Per le restanti coppie in gioco, invece, l'esperienza vissuta ...

Autostrade - Aiscat smentisce Toninelli : “Mai fatto pressioni - Contatti solo per le date dell’assemblea” : L'Aiscat, l'Associazione dei concessionari autostradali, smentisce seccamente il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che ha detto di aver ricevuto pressioni e una diffida da parte della società per non pubblicare gli atti relativi alla concessione ad Autostrade per l'Italia: "L'unico contatto con il ministro è stata la richiesta di disponibilità di date per l’annuale assemblea dell’associazione".Continua a leggere

Come trasferire Contatti da iPhone a Huawei : Sono molti gli utenti che passano da Android a iPhone ma altrettanto dal melafonino a un dispositivo con il sistema operativo di Google. Se appartenete a quest’ultimo gruppo di utenti e cercate una soluzione che vi indichi Come trasferire contatti da iPhone a Huawei (se avete scelto uno degli ottimi smartphone proposti dall’azienda cinese), allora siete capitati nel posto giusto. Per effettuare l’operazione esistono diverse ...