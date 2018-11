Console con 168 giochi a 14€ | smartphone scontati e tanto altro oggi su GearBest!

PS4 e Xbox One rivoluzionano le generazioni di Console - quale il futuro? : Gli ultimi giorni sono stati indubbiamente entusiasmanti per PS4 e Xbox One: le due console di casa Sony e Microsoft hanno infatti accolto sul mercato uno dei titoli più attesi in assoluto del momento, Red Dead Redemption 2, e non pochi sono stati gli utenti che hanno approfittato dell'avvento del nuovo gioco curato da Rockstar Games per migliorare l'hardware a propria disposizione. Stiamo ovviamente facendo riferimento al passaggio che in molti ...

Secondo il CEO di EA le prossime Console potrebbero porre più enfasi sullo streaming e sul cloud : Microsoft ha già confermato che sta lavorando su diverse nuove console Xbox, mentre Sony recentemente ha riconosciuto per la prima volta che potrebbe fare una quinta console PlayStation. È ovvio e ci si aspetta che Microsoft, Sony e Nintendo continueranno a lanciare nuovi hardware col passare del tempo. Ora, il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha affermato che dovremo aspettare ancora un po' per conoscere le nuove console. Tuttavia, ha ...

Mat Piscatella : "i tradizionali cicli di Console sono finiti" : Negli ultimi anni, abbiamo visto tutti i tre grandi produttori di console, in particolare Microsoft e Sony, lanciare sempre più spesso le loro macchine da gioco. Con piattaforme leggermente aggiornate come Xbox One X, PS4 Pro e il rumoreggiato Switch 2.0, sembra che i tradizionali cicli di console del passato potrebbero essere finiti. Un analista NPD, in particolare Mat Piscatella, ci spiega perché.Come riporta Twinfinite, abbiamo appreso che ...

Redmi Note 6 Pro a 150€ - Smartwatch a 20€ - Console a 15€ e portatili economici oggi su GearBest! : In questo articolo troverete le offerte GearBest più importanti, aggiornate quotidianamente. GearBest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di offerte e prezzi vantaggiosi. leggi di più...

Quando uscirà Elder Scrolls VI? Si attende una next-gen di Console : Dall’uscita del trailer di Elder Scrolls VI non abbiamo avuto molte notizie. Una delle poche, è che la regione del titolo potrebbe essere il Veneto. Ora però, grazie a una intervista da parte di Gamespot, abbiamo alcune informazioni sulla data di pubblicazione del capitolo successivo a Skyrim. Questa particolare notizia, purtroppo, non è delle migliori, infatti si dovrà aspettare molto, ma molto tempo. Vediamo di preciso quanto! Elder Scrolls VI ...

Halloween : Mi Band 2 a 17€ - GoPro - Console gaming - iPhone e sconti al 60% su eBay! : In questo articolo, aggiornato settimanalmente, andremo a riportarvi quelli che sono considerati “gli imperdibili eBay“, ovvero tutte le offerte eBay della settimana. I dispositivi sono davvero tantissimi e non è difficile trovare prezzi anche minori di Amazon. leggi di più...

Battlefield V : il tickrate sarà di 30Hz su Console e 60Hz su PC : La frequenza del tickrate del server per una partita multiplayer è quante volte un gioco comunica in pacchetti di dati da e verso il server. Essenzialmente, più alto è il tickrate del server, meglio è, poiché c'è meno potenziale per lag.Ora, come segnala Gamingbolt, DICE ha confermato che il tickrate del server per Battlefield V sarà di 30Hz su console e di 60Hz sul PC. In un linguaggio semplice, ciò significa che le versioni console di ...

Ion Maiden : l'FPS ispirato ai classici Duke Nukem 3D e Blood arriverà in edizione fisica e sarà pubblicato anche su Console : L'imminente Ion Maiden di 3D Realms è un FPS "old style" che si ispira ai grandi classici del genere. Oggi arrivano buone notizie per i fan dei media fisici, infatti 3D Realms ha stretto una partnership con 1C Entertainment per creare una copia fisica di Ion Maiden. Insieme a questo, lo sparatutto di ispirazione retrò arriverà su tutte le principali console, contemporaneamente alla versione PC.Come riporta Destructoid, il CEO di 1C ...

Trovate parti del corpo di Khashoggi. “I resti nel giardino della residenza del Console saudita” : A riferirlo, secondo Sky News, è Dogu Perincek, leader del partito di opposizione turco Rodina, secondo cui alcune parti del corpo martoriato del giornalista sono state Trovate in un pozzo nel giardino del consolato saudita ad Istanbul. Ed Erdogan parla di "omicidio pianificato".Continua a leggere

Khashoggi - i media : «Ritrovate parti del corpo nel giardino del Console» Erdogan : omicidio pianificato Analisi : Il discorso del presidente turco al gruppo parlamentare del suo partito ad Ankara sull’omicidio del reporter: «Ucciso in modo selvaggio» nel consolato dell’Arabia Saudita e non «per caso»

Khashoggi - «ritrovate parti del corpo nel giardino del Console»Erdogan : omicidio pianificato Analisi : Il discorso del presidente turco al gruppo parlamentare del suo partito ad Ankara sull’omicidio del reporter: «Ucciso in modo selvaggio» nel consolato dell’Arabia Saudita e non «per caso»

Uno smartphone da gamer è la migliore Console portatile del momento : il ROG Phone di Asus. Da una parte, un mercato da 104 miliardi di dollari nel 2017, che nel 2018 sforerà i 115 e per il 2020 i 130: è quello dei videogame. Dall’altra, un mercato molto più grande che dopo il grande boom è entrato nella sua fase stagnante (tanto che l’aumento di vendite di 1,3% nei primi mesi del 2018 è stato accolto con un tripudio di gioia dai produttori): quello degli smartphone. Anche il mondo di Super Mario sta ...

Spider-Man fa volare PS4 : la Console Sony è la più venduta di settembre : I dati di vendita di PS4, Xbox One e Nintendo Switch per il mese di settembre, recentemente pubblicati da NPD, potrebbero essere incorniciati come prova immortale del fatto che sì, in fin dei conti sono davvero le esclusive a far vendere le console.Nonostante Spider-Man sia stato accolto dalla critica con delle recensioni non proprio entusiaste, sembra che il titolo di Insomniac abbia fatto lievitare le vendite di PS4 nel mese di settembre, come ...

Intellivision Entertainment svela la sua Console Amico al Portland Retro Gaming Expo : Intellivision Entertainment ha iniziato a parlare della sua nuova console a maggio, ma alla fine abbiamo ricevuto informazioni più concrete sul sistema durante una presentazione al Portland Retro Gaming Expo.Dualshockers ha partecipato alla presentazione ed è stato in grado di confermare diversi dettagli su questo nuovo sistema. Ancora più importante, ora sappiamo che si chiama Intellivision Amico e uscirà il 10 ottobre 2020.Il nome ...