Connessione Internet ripristinata in quasi tutto Fvg

La Connessione a Internet 100 volte più veloce di quella attuale è possibile - basta far ruotare la luce! : Potremmo avere connessioni Internet 100 volte più veloci di quelle attuali, senza bisogno di nuove infrastrutture. Basterebbe sfruttare meglio la fibra ottica, trasmettendo impulsi di luce a spirale. È la nuova sfida delle connessioni cablate, e il nocciolo della questione non è come trasmettere la luce in questa differente modalità, ma come decodificarla. Andando per ordine. I cavi in ??fibra ottica che usiamo oggi – quelli che ci portano ...

Asus Z390 installa i driver senza Connessione a internet : Alcuni utenti si sono accorti che una motherboard appartenente alla serie Asus Z390, grazie ad un nuovo servizio presente nel BIOS UEFI, è in grado di installare automaticamente i driver senza aver bisogno di una connessione leggi di più...

Si Può Giocare A Fortnite Senza Connessione Internet? : E’ possibile Giocare a Fortnite Senza Internet? Si può Giocare a Fortnite offline? Ecco la risposta che cerchi Fortnite offline Senza internet come fare? Negli scorsi giorni ho ricevuto alcune domande via email da alcuni lettori di YourLifeUpdated che mi hanno chiesto se fosse possibile Giocare a Fortnite offline e Senza Connessione internet. Inizialmente pensavo che fosse una […]

Net speed Meter permette di monitorare la velocità della Connessione Internet mentre si naviga : Net speed Meter è un'applicazione che offre la possibilità di misurare le prestazioni delle reti Wi-Fi e delle connessioni dati 3G e 4G LTE. L'app permette di attivare il widget che mostra la velocità della connessione in sovrimpressione e di visualizzarla nella barra delle notifiche, consente di scegliere l'unità di misura tra Kb/s e Mbps e include una sezione con la cronologia dei test effettuati, inoltre consente di condividere facilmente i ...

Google vi farà giocare anche con PC scadenti - a patto che abbiate una Connessione veloce a Internet : C’è una buona notizia per gli appassionati di giochi: per giocare presto non sarete più obbligati a comprare un computer potente da tenere sempre aggiornato con i componenti più veloci, vi basterà anche il proverbiale “bidone”. Sarà sufficiente che il PC sia collegato a Internet con una connessione veloce, e che abbia una versione recente del browser Chrome installata. Il perché è presto detto: Google ha deciso di scendere in ...

Fibra City Gaming - non solo una Connessione a Internet veloce ma l’arma in più per i videogiocatori online : Fibra City Gaming è il primo servizio di connettività Internet basato su rete in (vera) Fibra ottica che promette non solo 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload ma anche una configurazione ottimizzata per chi gioca online. Al netto dei dettagli tecnici vuol dire che si tratta di una connessione ad altissime prestazioni per tutti gli appassionati dei titoli che richiedono grande dinamismo videoludico e prevedono sessioni multi-giocatore online. ...