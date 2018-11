Confcommercio | il presidente Sangalli accusato di molestie sessuali | “Dimettiti” Lui

ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 novembre 2018) Una storia di ricatti, accuse reciproche e richieste di dimissioni. È la complicata situazione che negli ultimi cinque mesi, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e da Repubblica, sta attraversando, che raggruppa otlre 700 realtà imprenditoriali in Italia. Protagonista è ilCarlo, 81 anni, da 12 ai vertici dell’associazione,di aver molestato la sua segretaria nel 2011 e di aver messo a tacere la storia pagandola. La vicenda – Il 7 giugno tre dei sette vicepresidenti di categoria, Maria Luisa Coppa, Renato Borghi e Paolo Uggè, inviano una lettera dove chiedono le dimissioni immediate delper “ragioni etico-morali” e per “incompatibilità” con la carica. Il riferimento, non esplicito, è a quanto i tre erano venuti a sapere nei mesi precedenti, cioè chea gennaio 2018 aveva firmato ...