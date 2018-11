Comincio a pensare al Capodanno | qualche idea originale per voi

consumatrici

: @la_cucciolina Comincio a pensare molto male di Benedetta. Stefano a parte... - mary1966n : @la_cucciolina Comincio a pensare molto male di Benedetta. Stefano a parte... - demian_yexil : RT @MarinaBrunazzi: @ValeMameli @soniabetz1 @corradoformigli Comincio a pensare che non ci credano nemmeno loro, che attacchino Roma solo p… - Andiap04 : RT @Rinascimentorom: @francescatotolo @potere_alpopolo @ViolaCarofalo Io comincio seriamente a pensare che in certi ambienti ci siano tante… -

(Di sabato 3 novembre 2018) ... si passa da momenti in cui si gira in pantaloncini nemmeno fosse settembre, a ore in cui diluvia e sembra cascare il mondo. Il tutto associato ad alquanto elevate temperature e albe e tramonti ...