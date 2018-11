Come funziona Live Quiz | l' app che fa vincere soldi

Come funziona il Nuovo Gruppo Iva : attenzione - per l'adesione il tempo stringe : I soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo possono unirsi in un unico...

Flat tax - ecco Come funziona : a fine mese mille euro in più : Il taglio delle tasse comincia a prendere forma. Se il governo sponda grillina mette le mani nel portafoglio degli italiani con aumenti su imposte e sigarette, dall'altro sul versante leghista ...

Gratuito patrocinio : chi ne ha diritto e Come funziona : Affinché ai soggetti meno abbienti sia garantito il diritto di difendersi in giudizio qualora venga leso un loro diritto, lo Stato riconosce a questi ultimi il c.d. “Gratuito patrocinio”. Si tratta di un diritto riconosciuto dall’art. 24 della Costituzione italiana, che permette anche a chi non può permettersi un avvocato e di sostenere le spese legali, di agire in giudizio e di rendere effettivo il suo diritto di difesa. Ma chi ne ha diritto e ...

Disponibile aggiornamento 6.21 di Fortnite oggi 1 novembre : note della patch - Come funzionano i palloncini : oggi 1 novembre sarà Disponibile finalmente la patch 6.21 di Fortnite, che tra le altre novità introdurrà i palloncini (che in realtà vengono chiamati palloni), il cui funzionamento può essere visionato nel video a fondo articolo. Questo aggiornamento è stato rimandato di un giorno a causa di alcuni problemi tecnici. Vediamo le novità di questa patch di Fortnite nelle note da pochissimo rilasciate: il down continuerà tutta la mattinata, ma al ...

Come funziona Google Pay : Google Play, il servizio di pagamento digitale realizzato per Android è sbarcato ufficialmente anche in Italia. Questo significa che d’ora in avanti tutti coloro la maggior parte degli utenti che possiedono uno smartphone con il leggi di più...

Firefox Monitor : cos’è e Come funziona : Tutti conoscono Mozilla principalmente per il suo Firefox, il browser libero e multipiattaforma ricco di funzionalità usato da tantissimi utenti sia su PC che su mobile. Dopo una fase di sperimentazione fatta nell’estate 2018, Firefox leggi di più...

AppleCare+ : cos’è e Come funziona : Rispetto alla maggior parte degli altri produttori, Apple propone un pacchetto assicurativo aggiuntivo che permette ai possessori di iDevice di ricevere un supporto tecnico dedicato e altre caratteristiche aggiuntive. Abbiamo deciso di realizzare un articolo leggi di più...

Cedolare secca sui negozi 2019 confermata : Come funziona : Estendere la Cedolare secca anche agli affitti dei negozi. È questa la novità confermata dal disegno di Legge di bilancio 2019. La notizia circolava da tempo, ma ora è stata confermata, e l’ultima bozza chiusa dal governo e diretta al Parlamento contiene la misura. Da tempo si chiedeva di estendere il regime agevolato della Cedolare anche ai locali commerciali e ora la misura è stata ufficialmente approvata (ovviamente andrà di pari passo ...

Cos’è la pillola estroprogestinica : Come funziona ed efficacia : La pillola estroprogestinica è un metodo anticoncezionale a base di ormoni, studiato per le donne. Questo farmaco consente di evitare gravidanze indesiderate e contiene al suo interno due ormoni femminili. La pillola è composta dunque da un estrogeno, che solitamente è l’etinilestradiolo, e da un progestinico, che può essere il levonorgestrel o il gestodene. A seconda delle quantità di ormoni presenti nella formulazione e del tipo di ...

Xiaomi ci spiega Come funziona il meccanismo a scorrimento di Xiaomi Mi MIX 3 : Xiaomi ci spiega cosa si nasconde dietro la tecnologia utilizzata per realizzare il meccanismo a scorrimento di Xiaomi Mi MIX 3. L'articolo Xiaomi ci spiega come funziona il meccanismo a scorrimento di Xiaomi Mi MIX 3 proviene da TuttoAndroid.

Come funziona il progetto delle Ferrovie per acquistare Alitalia : Giunta ormai al termine del commissariamento, Alitalia è al centro dell’agenda economica e politica. Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio nei giorni scorsi ha annunciato a Il Sole 24 Ore di voler creare una nuova compagnia, partecipata dalle Ferrovie dello stato e da Cassa depositi e prestiti, e con una partecipazione statale del 15%. Temi su cui il ministro dell’Economia e delle finanze, Giovanni Tria, è sempre rimasto più ...

Acqua come unico prodotto di scarto : Come funziona il treno a idrogeno : I treni a idrogeno potrebbero diventare il futuro dei trasporti sostenibili, perché si muovono senza l'ausilio di carburanti inquinanti come carbone o gasolio, ma sono alimentati a idrogeno e come ...

Taglio pensioni d’oro 2019 a scaglioni - Come funziona : ultime novità : Il pacchetto pensioni messo a punto dal Governo in vista del nuovo anno e della Legge di bilancio 2019 punta a finanziare le misure inserite con il Taglio pensioni d’oro 2019. In particolare si sta pensando a un contributo di solidarietà da applicare agli assegni pensionistici superiori a 4.500 euro al mese (corrispondenti a 90 mila euro lordi l’anno). Si prevede un Taglio a scaglioni e durerà 5 anni. In pratica i pensionati che possono contare ...

All'Ilva sarà un'app a dire al lavoratore se sarà assunto. Come funziona il sistema : Il giorno fatidico nel quale i lavoratori dell'Ilva riceveranno il messaggio sulla loro assunzione è arrivato. Una breve nota attraverso una app che renderà noto a ciascuno dei 10 mila 586 dipendenti ...