Come Di Maio ha risposto ai dubbi della Lega sul reddito di cittadinanza

Di Maio : "Il Pil? Con la manovra del popolo si riprenderà Come la felicità dei cittadini" : "Restiamo uniti" ha detto Luigi Di Maio, incitando i suoi uomini a formare una sorta di "testuggine" per arginare gli attacchi degli avversari. Il vice premier si è rivolto alle "sue truppe" dicendo "...

M5s - Di Maio : “Vili attacchi contro di noi - restiamo compatti Come una testuggine romana. Chi attacca M5s attacca l’Italia” : I dubbi dell’Europa (e non solo) sulla manovra, la manina che inserisce condoni e scudi nel decreto fiscale, il Tap che s’ha da fare senza tante storie. Luigi Di Maio calca l’elmetto e scende in trincea, anche se solo dal punto di vista verbale, per difendere l’operato del M5s in questi primi 5 mesi di governo. “Siamo sotto attacco, è vero, ma siamo seduti dalla parte giusta della Storia e se avanzeremo insieme ...

TAP - CALENDA CONTRO DI MAIO : "NON ESISTONO PENALI"/ Ultime notizie - "imbroglione Come su Ilva : si dimetta" : Tap, Conte “Si farà o penali”. Ultime notizie, il ministro del lavoro, Luigi Di MAIO conferma tutto “20 miliardi di euro di sanzioni”, e il Movimento 5 Stelle si spacca. (Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:17:00 GMT)

Salvini e Di Maio non possono usare la Bce Come un bancomat : Draghi non è contro l'Italia, come dicono i grillini, ma anzi, non usando i toni polemici di Juncker e di Moscovici, assume una posizione di mediazione e invita la Commissione europea e il governo italiano a contrattare realmente per modificare una manovra economica sbagliata che potrebbe avere conseguenze negative sia per il nostro paese che per l'Europa.Solo una mentalità di stampo totalitario può confondere delle ...

Moscovici nel 2012 attaccava i tecnocrati Ue - il cronista glielo ricorda : “Come Di Maio”. E lui : “Era campagna elettorale” : “Come abbiamo già detto siamo disposti al confronto e al dialogo con la Commissione Europea, ma vorrei che, durante questo dialogo, Moscovici si ricordasse delle sue parole quando era ministro e si rendesse conto che ciò che vale per la Francia non può non valere per l’Italia. Siamo entrambi due Paesi Fondatori e siamo entrambi due paesi sovrani. Sì al dialogo ma noi andiamo avanti. Moscovici, come lui stesso ammette, al mio posto farebbe ...

M5s - agguato interno a Luigi Di Maio. Il capitano De Falco : 'O fa Come dico io o trarrò delle conclusioni' : I ribelli del Movimento 5 Stelle da settimane hanno alzato la testa e ora si arriva anche alle minacce dirette al leader Luigi Di Maio . Il nodo del contendere, oggi, è il decreto sicurezza , che ...

Reddito di cittadinanza - la bozza del progetto presentato a Di Maio : Come funzionerà a partire da una app : Una prima bozza del meccanismo che potrebbe essere utilizzato per il Reddito di cittadinanza mostra il progetto di Mimmo Parisi, docente della Mississippi State University. Un prospetto ambizioso e con una presentazione forse un po' troppo ottimistica, che prevede sostanzialmente tre fasi per l'arrivo del Reddito e un meccanismo che si basa soprattutto su un portale online, una app e i centri per l'impiego.Continua a leggere