Colpo di scena coi problemi al display per Huawei Mate 20 Pro | 3 cose da sapere

Emanuela Orlandi - nuovo Colpo di scena. "Ossa ritrovate sono di una donna" : Potrebbe essere una svolta il caso di Emanula Orlandi . Le ossa ritrovate in un edificio adiacente al Palazzo della Nunziatura vaticana , dove ieri sera si è svolto un nuovo sopralluogo della polizia ...

Antonio Cassano - ennesimo Colpo di scena - : Adesso impera il guardiolismo, ma di Guardiola ce n'è uno nel mondo. E nel calcio italiano poca qualità adatta a quella filosofia. Quando dico che il livello della A è modesto non voglio essere snob, ...

Sbk – Il campionato 2018 termina con un clamoroso Colpo di scena : cancellata Gara-2 in Qatar : Il campionato 2018 di Superbike termina con un clamoroso colpo di scena: niente Gara-2 in Qatar Niente Gara-2 in Qatar: il campionato 2018 di Superbike, vinto da Jonathan Rea ormai da diversi gran premi, è terminato con un clamoroso colpo di scena. Le condizioni climatiche avverse sulla pista di Losail, hanno costretto la direzione gara ad annullare Gara-2 per incappare in spiacevoli ed inutili inconvenienti. Niente record dunque per Rea, ...

F1 - Colpo di scena in Messico sul caso dei cerchi Mercedes : i commissari sportivi fanno ‘infuriare’ la Ferrari : Dopo la decisione della FIA di occludere i fori incriminati in occasione del Gp di Austin, i commissari sportivi del Gp del Messico hanno ribaltato la situazione La situazione relativa ai cerchi forati della Mercedes sta diventando un vero e proprio caso, che si rinnova di giorno in giorno. Photo4/LaPresse La soluzione adottata dal team di Brackley a partire dal Gp del Belgio è stata messa sotto i riflettori dopo la gara di Suzuka, quando ...

Ripescaggi Serie B live - sentenza Tar : clamoroso Colpo di scena - svolta in arrivo per due club - novità anche in Serie C [AGGIORNAMENTI e VIDEO] : Ripescaggi Serie B – E’ un caos senza precedenti, clamoroso quanto sta succedendo negli ultimi mesi per il campionato di Serie B, una situazione paradossale che di conseguenza ha portato ripercussioni anche al campionato di Serie C. Il torneo cadetto è arrivato all’8^ giornata, così come quello di Serie C ma entro la giornata di giovedì potrebbe andare in scena un clamoroso ribaltone che rischia di sconvolgere ...

Palio - vince la Tartuca con Colpo di scena : La Contrada della Tartuca ha vinto il Palio di Siena straordinario, indetto per celebrare il centenario della fine della Grande Guerra nel 1918. Il fantino Andrea Coghe detto Tempesta è caduto dal ...

GF Vip - Colpo di scena nella notte : da fuori arriva la proposta di nozze per una concorrente : Grande Fratello Vip, colpo di scena! Un colpo di scena super romantico: non era mai successo nella storia del reality condotto da Ilary Blasi che un concorrente ricevesse una proposta di nozze da fuori la Casa. È successo tutto nella notte, intorno alle 23 di venerdì 19 ottobre 2018. Verso quell’ora, i vip reclusi hanno sentito delle urla provenire al di là del muro di cinta di Cinecittà. Tra le voci, avrebbero riconosciuto Maurizio ...

Gf Vip - clamoroso Colpo di scena : proposta di matrimonio nella notte : Il fidanzato di Jane Alexander sotto le mura della Casa con il megafono: "Mi vuoi sposare?". Lei scoppia in lacrime

Colpo di scena James Rodriguez : vuole la Serie A ma... niente JUVE? : Secondo la corrispodente Claudia Garcia di 'Rai Sport', però, lo stesso calciatore starebbe spingendo molto per la Serie A dove, smentita l'ipotesi Napoli , oltre alla Juventus in pole potrebbero ...

L’Isola di Pietro 2 - Colpo di scena : Elisabetta Canalis esce di scena nel peggiore dei modi : Elisabetta Canalis ha da poco compiuto 40 anni. L’ex velina di Striscia la Notizia, sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri e mamma di Skyler Eva, ha scelto Los Angeles come nuova casa. Lì, insieme all’amica e collega Maddalena Corvaglia, ha aperto un centro sportivo e lavora come modella per campagne pubblicitarie. Eli ha scelto gli Stati Uniti, ma in futuro vede la sua vecchiaia in Italia. ”Di certo non voglio ...

L’Isola di Pietro 2 - Colpo di scena : Elisabetta Canalis muore subito : Elisabetta Canalis, L'Isola di Pietro A L’Isola di Pietro 2 cambierà tutto, di nuovo. Imprevisti e colpi di scena stravolgeranno infatti gli equilibri con cui si era conclusa la prima stagione della fiction di Canale5 e porteranno ancora Pietro (alias Gianni Morandi) a lottare per il bene della comunità di Carloforte. Ad accendere la trama sarà anche l’ingresso di nuovi personaggi, che irromperanno in medias res, aggiungendo tensione ...

L’eredità - Colpo di scena. Flavio Insinna lo annuncia in diretta : “Sono cose che succedono, che possono capitare, soprattutto in un gioco”, inizia così la puntata de L’eredità in cui un leggermente imbarazzato Flavio Insinna, annuncia che la campionessa in carica… non ci sarà. Già, perché nella puntata del quiz pre-serale di Rai 1 di giovedì 18 ottobre, la campionessa in carica ha annunciato il suo ritiro. Manuela Di Pede, infatti, ha abbandonato la sfida dei sette. L’annuncio lo ha dato lo stesso ...

Milan-Paquetà - incredibile Colpo di scena : il Flamengo apre un’inchiesta - “qualcosa non quadra” : Alcuni membri del consiglio deliberativo del Flamengo vogliono vederci chiaro in merito alla trattativa col Milan per Paquetà incredibile colpo di scena nell’affare tra Flamengo e Milan per Paquetà. Alcuni vertici del club brasiliano vogliono vederci chiaro su quanto accaduto, tanto da aprire un’inchiesta interna per far chiarezza: “Il trasferimento ha caratteristiche non standard, sta attirando attenzione. Il mercato si apre a ...

Tina Cipollari di Uomini e Donne - Colpo di scena : l’ultimo gossip sull’opinionista : Non si riesce nemmeno a immaginare Uomini e Donne senza Tina Cipollari. L’opinionista, ormai storica della trasmissione di Maria De Filippi insieme a Gianni Sperti, si distingue per i suoi commenti al vetriolo, per le frecciatine non troppo velate ai protagonisti e da qualche anno anche per i siparietti con Gemma Galgani, la dama per eccellenza del trono over. Una ‘guerra’, quella con Gemma, che non sembra proprio avere fine. ...