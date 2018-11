Clima teso nella maggioranza | Salvini | ' Nessuna polemica coi 5 Stelle Il reddito si farà'

MotoGp – Infortunio Lorenzo - che caos in casa Ducati! Clima teso tra Jorge e il team : “pensavamo fosse tutto ok” : Che caos in casa Ducati: il team sorpreso dal forfait di Lorenzo. Il maiorchino mette i puntini sulle i, mentre la squadra di Borgo Panigale cerca di capire con chi sostituirlo in Australia Sono appena terminate le qualifiche del Gp del Giappone di MotoGp. Andrea Dovizioso ha conquistato una speciale e importantissima pole position sulla pista di Motegi, nella casa della Honda, mentre Marquez non è riuscito a far meglio del sesto tempo. La ...

Aria tesa in via XX settembre. Ministero al lavoro sulle tabelle del Def - ma le parole di Di Maio e Borghi piombano come macigni su un Clima già teso : A via XX settembre il lavoro frenetico sulle tabelle del Def è ripreso stamattina all'alba. I tempi previsti per avere delle bozze dalla parvenza semi-definitiva era dato al primo pomeriggio. Poi, poco dopo le 9 del mattino, le agenzie hanno iniziato a battere le parole di Luigi Di Maio. Il vicepremier è tornato a battere sul tasto dei tecnici che sarebbero la resina che invischierebbe la corsa della legge di bilancio. E ancora una ...

Vigilia di invasioni di campo. Al supervertice tre manovre - un Clima teso : Se si trasformeranno in veti incrociati o meno dipenderà dal punto limite che si deciderà di non oltrepassare per non rischiare di arrivare a un risultato deludente e cioè l'annacquamento delle rispettive ambizioni. Evoluzione a parte, però, il dato è un altro: è questo interrogativo, aperto, a essere il convitato di pietra che lunedì siederà al tavolo del supervertice sulla manovra a ...

Carlo Ancelotti - altro che Champions : a Napoli Clima teso - la brutta sorpresa al San Paolo : Da quello 'scudetto perso in albergo a Firenze' dello scorso anno, col 3-0, tripletta di Simeone, incassato dal Napoli nella trasferta della 35esima giornata di Serie A, la sfida tra partenopei e ...