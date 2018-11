Ciclismo | Elia Viviani | “I Mondiali 2019 sono un mio obiettivo In primavera punto a

Ciclismo - Elia Viviani : “Che annata tra Vuelta e Tricolore. Sono indeciso tra Giro e Tour per il 2019 - poi il Mondiale…” : Elia Viviani ha chiuso una stagione da record con ben 18 successi che lo hanno reso il corridore più vincente al Mondo nel 2018. Il velocista della Quick-Step Floors può assolutamente ritenersi soddisfatto e lo ha palesato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il veronese racconta il momento più bello della stagione: “Come emozione il podio di Madrid, alla Vuelta. Quello è stato il coronamento di una stagione ...

Ciclismo - Elia Viviani il più vincente al Mondo! 18 successi nel 2018 - nessuno come il veronese : Elia Viviani è il ciclista più vincente del 2018! Il veronese ha alzato le braccia al cielo per ben 18 volte in stagione, nessun professionista ha potuto festeggiare così tanto in quest’annata che si è appena conclusa: alle sue spalle, infatti, il migliore è Alejandro Valverde con 14 sigilli proprio come Dylan Groenewegen. Il velocista della Quick-Step Floors si è imposto in maniera ininterrotta dalle prime alle ultime gare in ...

Ciclismo - Ranking UCI 2018 : Alejandro Valverde chiude al comando - Elia Viviani terzo. Italia sul podio per Nazioni : La stagione del grande Ciclismo è terminata con la conclusione del Tour of Guangxi, ultima prova del World Tour. Siamo giunti così alla fine del 2018 per quanto riguarda le due ruote e il Ranking UCI è ormai definitivo, la classifica internazionale ha emesso i propri verdetti. Lo spagnolo Alejandro Valverde, fresco Campione del Mondo dopo il trionfo di Innsbruck, chiude al comando con 4168 punti, addirittura 1000 lunghezze abbondanti di ...

Ciclismo : un’Italia da sette in pagella. Elia Viviani e Vincenzo Nibali le stelle - molto male nelle corse a tappe : Anche se mancano le ultime corse, con il Gree-Tour of Guangxi che andrà definitivamente a chiudere il calendario del World Tour, si può considerare chiusa la stagione 2018 del Ciclismo internazionale. Andando a fare un bilancio sulla situazione del Bel Paese, un voto in un’ideale pagella non può che essere positivo, viste le tante vittorie arrivate durante l’annata. Ci sono state però alcune mancanze. Andiamo a scoprire il meglio e ...

Ciclismo - Ranking UCI (8 ottobre) : Alejandro Valverde in testa - Elia Viviani terzo. L’Italia scivola in quarta piazza - crolla Vincenzo Nibali : Alejandro Valverde si conferma in testa al Ranking UCI, la speciale classifica stilata della Federazione Internazionale di Ciclismo. Il fresco Campione del Mondo, che era balzato al comando della graduatoria proprio settimana scorsa dopo il suo trionfo a Innsbruck, può contare su 3963 punti e un vantaggio di oltre 800 punti nei confronti del britannico Simon Yates (3160), vincitore della Vuelta di Spagna. Elia Viviani ritrova la terza piazza ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il percorso della rassegna iridata nello Yorkshire. Occasione per Elia Viviani? : Dopo la durissima edizione di Innsbruck, il prossimo anno i Mondiali di Ciclismo si svolgeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna), con un percorso che sarà invece adatto ai velocisti resistenti. Sulla carta lo slovacco Peter Sagan tornerà quindi ad essere uno dei corridori più attesi, mentre in casa Italia potrebbe essere l’Occasione giusta per Elia Viviani, che avrà modo di migliorare ulteriormente nella prossima stagione per farsi trovare pronto ...

Ciclismo - Ranking UCI : l’Italia scivola al terzo posto - Elia Viviani secondo dietro ad Alejandro Valverde : Rivoluzione nel Ranking UCI, la classifica mondiale redatta dalla Federazione Internazionale di Ciclismo. I tanti ribaltoni nelle posizioni che contano sono dovuti al fatto che sono usciti i risultati acquisiti ai Mondiali 2017 che si disputarono una settimana prima rispetto a quanto succede quest’anno (appuntamento a Innsbruck domenica 30 settembre). Lo slovacco Peter Sagan ha perso il primo posto proprio per questo motivo: il Campione ...