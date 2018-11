CHRISTIAN DAGHIO | MORTO SUL RING IL PUGILE MODENESE Video | era una leggenda del Muay

Chi era CHRISTIAN DAGHIO - leggenda del muay thay - ucciso da un pugno : “E' morto come voleva: combattendo”, sono queste le parole del fratello Fabrizio e non potevano essere altre considerato che si parla di Christian Daghio, il pluricampione mondiale di Thai Boxe. Si è spento infatti dopo una settimana di coma nell’ospedale di Bangkok, ma il crollo è avvenuto sul ring, a causa dei traumi riportati durante un incontro per il titolo mondiale di boxe (pesi supermedi) lo scorso ...