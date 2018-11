Christian Daghio | morto il campione italiano di thai boxe | era finito in coma dopo un

ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 novembre 2018) Èinlandia ildi. Aveva 49 anni ed era originario di Carpi, in provincia di Modena.è deceduto in ospedale, dove era ricoverato dallo scorso 26 ottobre per i colpi ricevuti nell’ultima gara di pugilato. Lo sportivo aveva vinto sette titoli mondiali died era recentemente passato alla, diventandod’Asia.un combattimento per la riconferma del titolo, durato 12 riprese, erako sul ring ed era entrato in: non si è più svegliato. Proprio per seguire la sua passione,aveva deciso di trasferirsi a Pattaya, dove viveva dal 2006 gestendo un resort in cui insegnava sport da combattimento ad allievi di tutto il mondo. “Ècome voleva morire. Non ho rimpianti perché lui era fatto così, diceva di voler combattere fino a ottant’anni. Il ring era la sua vita ed è ...