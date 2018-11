Chi era Christian Daghio | leggenda del muay thay | ucciso da un pugno

Lettera con minacce di morte a Chiara Appendino. "Hai ucciso la città" : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha ricevuto una Lettera di minacce. "Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino - si legge - Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata". A denunciare la Lettera anonima, sui social, è la stessa prima cittadina. "Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto - commenta - ma una cosa è certa: continuerò a svolgere ...

Chiara Appendino - minacce di morte in una lettera alla sindaca di Torino : “Ma io continuerò a svolgere tutto con serenità” : “Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino. Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata“. E’ il testo di una lettera di minacce recapitata alla sindaca di Torino Chiara Appendino. “Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto, ma una cosa è certa: continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il quale sono state eletta”. La lettera è scritta ...

Milan - Gattuso riChiama Montolivo : era fuori da maggio scorso : Ritorno a sorpresa in casa Milan. Riccardo Montolivo è stato convocato da Gennaro Gattuso per la sfida di domani sera in trasferta contro l'Udinese. Si tratta della prima convocazione per l'ex ...

Gela - ex operaio : “Seppellivo rifiuti del petrolChimico Eni. Mi dicevano che qui sarebbero morti tutti di tumore” : “Mi dicevano: ‘qui fra 50 anni moriranno tutti di tumore“. La procura di Gela indaga sui buchi neri dei rifiuti industriali provenienti dal petrolchimico dell’Eni. A confermarlo è il capo dell’ufficio inquirente in provincia di Caltanissetta, Fernando Asaro. L’inchiesta è stata avviata dopo la testimonianza di Emanuele Pistritto, 70 anni, che ieri davanti alle telecamere del programma Nemo, su Rai2, ha ...

Dopo Portobello tornano anche La Fattoria e La Pupa e il SecChione : in mancanza di idee nuove la tv generalista rispolvera il passato : Che per la tivù (soprattutto generalista) questa non sia la sua epoca migliore non c’è ombra di dubbio. Ma, provando ad analizzare i palinsesti attuali e futuri, viene da chiedersi perché ai piani alti sia scomparsa del tutto la voglia di sperimentare e scoprire nuovi linguaggi, aspetti che hanno reso grande il piccolo schermo nei decenni scorsi. Colpa del pubblico che fatica ad accettare i nuovi format o colpa della mancanza di coraggio ...

Morto il vero Super Mario dei videogioChi era italiano anche lui - ma non aveva baffi - : Massimo M. veronese A volte le leggende nascono per caso, come in una specie di Sliding doors. Un incrocio qualunque, un viso anonimo, un fatto marginale e tutto cambia. Come successe a Vicky Dogan, ...

Dal'astronauta al generale - Chi sono gli uomini di Bolsonaro : Paulo Roberto Nunes Guedes Il guru della finanza, sarà capo del superministero dell'Economia, nato dalla fusione tra Finanze, Industria, Commercio estero e Pianificazione. Economista e guru ...

Coppa Davis – La verità di Zverev : “non ho firmato nessuna lettera. Non esiste che io gioChi a novembre” : Alexander Zverev conferma il suo rifiuto a partecipare alla Coppa Davis, ma nega di aver firmato la fantomatica ‘lettera’ di protesta inviata dai giocatori all’ITF Il nuovo format di Coppa Davis, promosso da Gerard Piquè e dall’azienda Kosmos, ha fatto storcere il naso a diversi giocatori. Partecipare al torneo nel mese di novembre è un’eventualità che tanti tennisti avrebbero già scartato a priori, poichè ...

Rugby - l'Italia del futuro affronta questa sera l'Irlanda al Soldier Field di Chicago : Sempre in mischia, al numero 8, Giammarioli è l'esempio della qualità delle ultime annate dell'Under 20, ottava al mondo. Scintille promette anche Sperandio, estremo che fiuta le mete con meticolosa ...

Telefono - internet e pay tv : stop alle spese indesiderate per Chi cambia operatore : cambiano costi e regole per chi vuole abbandonare o cambiare l’operatore di Telefono, internet o pay tv. Le spese di recesso non potranno essere più alte del canone mensile. Non si dovranno restituire gli sconti. E se il cliente ha in corso un pagamento a rate per un servizio o un prodotto (uno smartphone, per esempio), potrà decidere se proseguire a saldare il conto ogni mese o versare la cifra rimanente in un colpo solo. Ieri l’Autorità ...

Rugby - l'Italia del futuro affronta questa sera l'Irlanda al Soldier Field di Chicago : dal nostro inviato Chicago O'Shea stringe gli occhi e abbassa il tono della voce: 'questa è terza volta che l'Italia da me allenata affronta l'Irlanda e le prime due non mi sono piaciute per nulla: ...

Diretta Napoli-Empoli in streaming solo su SkyGo e NowTv stasera : Insigne in panChina : Questa sera, alle ore 20.30, si giochera' la prima partita dell'undicesima giornata del campionato [VIDEO] di Serie A: Napoli-Empoli. L'evento si terra' al San Paolo e sara' arbitrato da Pairetto. I partenopei si sono nuovamente allontanati dalla capolista Juventus e, inoltre, nello scorso turno, sono stati raggiunti dall'Inter. L'Empoli, invece, sta attraversando un momento difficile e lotta per non retrocedere. Dunque, questa partita si ...

Isola dei Famosi 2019 - ecco Chi sbarcherà in Honduras : e spunta il nuovo inviato al posto di Stefano De Martino : Dopo il Grande Fratello Vip, un'altra avventura sotto l'occhio delle telecamere aspetta i rimanenti, pochi, vip nostrani: l'Isola dei Famosi 2019 . Infatti, si sta approntando il cast dei concorrenti ...

Sci - via libera a Elena FanChini : 'A gennaio tornerò in gara' : Adesso posso finalmente dedicarmi esclusivamente allo sport, abbiamo stilato un programma di allenamento con gli allenatori che durerà nei mesi di novembre e dicembre, da gennaio rientrerò in gara'. ...