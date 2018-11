Che Europa è ?

Che fine hanno fatto i soldi Che l'Europa voleva prestarci per sistemare argini e frane : C'era la disponibilità di oltre un miliardo di euro per intervenire sul disastro idrogeologico dell'Italia. Ma questa non è una novità. La notizia, venuta fuori pochi giorni dopo che tutto il Paese è stato flagellato da un'ondata di maltempo che ne ha cancellato parte del patrimonio boschivo e ha riportato interi abitati indietro di un paio di secoli, senza acqua corrente né ...

Scontro Petrini-Minniti : “Perché se l’è presa con le Ong e non con l’Europa?”. L’ex ministro : “Ma lei sostiene Salvini?” : Durante la puntata di Piazzapulita (La7) del 1 novembre c’è stata una accesa discussione tra Marco Minniti e la giornalista Valentina Petrini. Ad accendere la miccia una domanda sull’operato dell’ex ministro, in particolare ad infastidire l’esponente dem è stato l’accostamento con l’azione del suo successore Matteo Salvini. L'articolo Scontro Petrini-Minniti: “Perché se l’è presa con le ...

Il programma beta di Android Pie per Galaxy S9 arriverà anChe in Europa - speranze per gli utenti italiani? : Se Samsung attuasse la stessa politica dello scorso anno, gli utenti italiani di Galaxy S9 non potranno partecipare al beta testing di Android Pie ma attendere il rilascio della stabile che, come già ...

Android 9 Pie beta per i Galaxy S9 dovrebbe arrivare anChe in Europa : Il programma di beta test di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbe essere reso disponibile anche in Europa, ma non sappiamo i Paesi specifici. L'articolo Android 9 Pie beta per i Galaxy S9 dovrebbe arrivare anche in Europa proviene da TuttoAndroid.

Borsa : Milano regina Europa - bene banChe : ANSA, - Milano, 2 NOV - Piazza Affari si posiziona in testa alle Borse europee in una seduta positiva per tutto il Vecchio Continente, che come l'Asia beneficia dell'onda lunga delle prove di pace con ...

Mattarella bacChetta il governo Conte : 'Si tutelino gli italiani - si dialoghi con Europa' : Non indietreggiamo. E' questo il ritorno con il quale Luigi Di Maio e Matteo Salvini, autentiche anime del governo Conte, hanno commentato l'opposizione della Commissione Europea rispetto alla strategie economiche che intende mettere in campo l'Italia. L'intenzione palesata è quella di non rinunciare ad alcuna misura tra quelle promesse all'elettorato, con particolare riferimento a Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Il tutto si traduce [VIDEO] ...

Le operazioni dell'Iran nel cuore dell'Europa Che voleva l'accordo : I servizi di sicurezza della Danimarca sono stati avvisati dall'intelligence di Israele, che probabilmente è quella che al mondo raccoglie più informazioni sulle attività degli iraniani, e che è la ...

Che fine ha fatto Serginho? Per due volte Campione d’Europa con il Milan : Serginho è un ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore o centrocampista. Serginho è stato per due volte Campione d’Europa con il Milan nel 2003 e nel 2007. Il 19 luglio 2008 entra a far parte della dirigenza rossonera come osservatore per il Milan. Il 28 settembre 2017 viene chiamato dal suo amico Leonardo come suo vice per l’Antalyaspor nella nuova avventura turca. Il 7 novembre lascia ufficialmente il suo ruolo nel Milan. Il 6 ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : i club italiani soffrono in Europa. La distanza resta ampia anChe se la crescita è evidente : Inutile negarlo. Ci eravamo un po’ illusi. Dopo la strepitosa cavalcata vincente della Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini nelle qualificazioni ai Mondiali 2019 in Francia e il pass conquistato da prima nel raggruppamento, si pensava che il mondo del Calcio femminile nostrano fosse già all’altezza dei contesti continentali più forti. Purtroppo nel corso di quest’edizione 2019 della Champions League vi è ...

Legge di Bilancio : Tremonti - contenuti gestibili - ingiustificato caos anChe in Europa : Roma, 31 ott 10:30 - , Agenzia Nova, - Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia, intervenendo alla trasmissione "Agorà" su Rai3, ha commentato la Legge di Bilancio dell'attuale... , Rin,

Venticinque anni fa nasceva l'Europa Che non piace a Salvini : Quanto poi al Trattato di Lisbona, l'impostazione liberista dell'economia continentale, nel nome del rigore dei bilanci, ha spianato la strada all'impoverimento del ceto medio europeo, alimentando ...

Angela Merkel : l'addio Che fa tremare l'Europa : Con queste parole Angela Merkel ha annunciato la sua volontà di uscire dalla scena politica tedesca ed europea, un addio che potrebbe

Timmermans su Merkel : "Grande influenza in Europa - storia giudiCherà positivamente sua eredità" : Ha capito che per tenere unita l'Europa bisogna trovare dei compromessi e che essere uniti in quanto Europei è il miglior modo per affrontare le sfide che il mondo ci presenta.' Queste le parole del ...